El PP de Jaén afea el cierre de 200 comercios cerrados en el centro y en el casco histórico

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha recriminado el avance de la "desertización comercial" en la capital, con más de 200 negocios cerrados en "áreas urbanas emblemáticas" por su relación histórica con esta actividad económica, en concreto, en la zona centro y en el casco antiguo.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el Gran Eje, la calles Millán de Priego, Doctor Civera y Martínez Molina y las avenidas de Madrid y Barcelona encabezan, por este orden, la cifra de comercios cerrados. Además, han especificado que la cantidad de negocios inactivos "es también elevada" en las calles Doctor Eduardo Arroyo, Maestra, García Triviño, Ruiz Jiménez, San Clemente, Los Molinos, Álamos, Salido y Cerón, así como en el paseo de la Estación.

Para el portavoz del Grupo Popular, Agustín González, existe una "responsabilidad institucional" directa que explica esta situación, que ha definido como un "drama de los autónomos de la capital".

Asimismo, González ha concretado que el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más ha rechazado en el pleno celebrado el pasado mes de octubre la moción de apoyo a los autónomos que presentó el PP, una propuesta que tampoco fue apoyada por Vox y consta de 22 medidas que tienen como objetivo "revitalizar a un sector fundamental para el desarrollo de la capital".

En concreto, ha considerado que las medidas planteadas en la moción "son básicas" para los más de 7000 autónomos de la capital, por lo que el portavoz ha exigido al alcalde que retome las propuestas del PP durante su mandato, en concreto, la recuperación de la Concejalía de Autónomos, así como la elaboración de un censo de trabajadores por cuenta propia y la construcción del centro de ocio en la estación de autobuses.

Finalmente, González ha indicado que con estas actuaciones "se habría revertido el cierre de comercios", y ha expuesto al respecto que el Consistorio se reunió con la organización de agentes de la propiedad inmobiliaria con el objetivo de "recuperar para el comercio locales vacíos de la capital".