PP de Jaén afea a Diputación remanente de 104 millones de 2024: "La provincia no puede esperar a millones en el cajón"

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha calificado de "burla a la provincia" que el equipo de gobierno de la Corporación Provincial presuma de gestión y de ejecutar casi todo el presupuesto cuando ha puesto de manifiesto que "el año pasado dejó 104 millones de euros de remanente de tesorería, o lo que es lo mismo, una cuarta parte de los fondos totales de los que disponía para mejorar la vida de los jiennenses se quedaron en el cajón, sin usar".

"La provincia no puede esperar mientras se guardan millones en un cajón. Hace falta menos propaganda y maquillaje contable y más inversión real", ha apuntado el portavoz del PP en la Diputación, Luis Mariano Camacho.

Ha calificado el PP de "especialmente llamativo" la mejor ejecución presentada en una partida como el capítulo de inversiones reales, que contrasta con otros aspectos de las cuentas de la Diputación como las partidas para gastos de personal y la de gastos corrientes y estructurales, según una nota de este partido.

Ha señalado que la Corporación Provincial contó con más de 110 millones y, según lo publicado en el Portal de Transparencia, solo un 25% de ese dinero se ejecutó, porcentaje que crecía hasta el 51% con la perspectiva de "los fondos comprometidos a cierre del ejercicio".

"Es decir, la mitad de lo que se suponía que iba a hacer Diputación no lo ha hecho", ha recalcado el portavoz popular, entre las que enumerado "intervenciones muy necesarias" como en el Parque de bomberos, la Institución Ferial, residencias, en eficiencia energética, de mejora de servicios, o carreteras.

Luis Mariano Camacho se ha expresado así después de que la Administración Provincial haya señalado una ejecución del presupuesto de 2024 del 95%, mientras ha hablado de "artimaña" por estar aludiendo a la cifra inicial de gasto y "no hablar en ningún momento de que han dispuesto de mucho más dinero y no han hecho nada con él".

Ha indicado el PP que con esa perspectiva, la de las modificaciones de crédito, "la ejecución real se quedó en apenas el 70%, dejando 3 de cada 10 euros disponibles sin usar, y algo más, el 80%, con los créditos comprometidos".

El Grupo Popular ha reivindicado su "ejercicio de responsabilidad y de oposición constructiva" para en ese caso dar el visto bueno a la Cuenta General de 2024 en el Pleno de la Diputación celebrado el miércoles al considerar que "es un trámite contable necesario", aun cuando ha advertido de que "más que pretendan seguir engañando a los jiennenses con su autobombo, el Portal de Transparencia es claro".

Ha recordado Luis Mariano Camacho que la Diputación dispone de la inyección de los fondos europeos Next Generation, por lo que ha pedido al equipo de gobierno socialista que se "ponga a trabajar" para no dar lugar a perder inversiones por no cumplir los plazos de ejecución.