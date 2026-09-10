El PP de Jaén afronta las municipales 2027 para recuperar la Alcaldía y la Diputación y acabar con "el sectarismo"

Comité Permanente del PP de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha arrancado este jueves el curso político con una reunión de su Comité Permanente, en la que se han abordado los futuros nombramientos de candidatos a las Alcaldías y presidencias locales. El presidente provincial, Erik Domínguez, ha avanzado que habrá cambios en algunas estructuras, aunque se acometerán "de forma pausada y tranquila". De cara a las próximas municipales, el PP se marca como objetivo recuperar la Alcaldía de Jaén y la Diputación provincial para acabar con el "sectarismo".

Según ha detallado el partido en una nota, el Comité Permanente incorpora desde este jueves a dos nuevos miembros: la candidata del PP a la Alcaldía de Jaén, Isabel Azañón, y el alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles. Domínguez ha justificado estas incorporaciones en la importancia de contar con la opinión de los alcaldes, "personas a las que siempre hay que escuchar y tener cerca", ya que son quienes trabajan a diario desde el municipalismo y "a pie de calle", en contacto directo con los problemas de los jiennenses.

El presidente provincial del PP ha destacado que esta composición será "clave" para afrontar el "apasionante curso político" que comienza, marcado por la celebración de elecciones municipales y generales. Sobre estas últimas, ha evitado hacer pronósticos ante la "incertidumbre" sobre los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha asegurado que el partido "estará preparado para cuando llegue el momento".

Domínguez ha centrado este Comité Permanente en las elecciones municipales de mayo de 2027, unos comicios que ha calificado de "clave" para el PP de Jaén con el objetivo de "recuperar la Alcaldía de Jaén y lograr la Diputación provincial". En el caso de la capital, el dirigente popular ha defendido la importancia de recuperar el gobierno municipal porque, según ha señalado, "cuanto antes llegue Isabel Azañón al Ayuntamiento de Jaén antes comenzará a despertar y a despegar la ciudad".

No obstante, el trabajo del PP de Jaén no se limitará a la capital y continuará en el resto de las comarcas, en la línea marcada desde las elecciones municipales de 2023, con el objetivo de alcanzar "el gran objetivo que siempre ha defendido nuestro partido", que es hacerse con el gobierno de la Diputación provincial de Jaén.

Domínguez ha defendido la necesidad de "oxigenar" la Administración provincial para "acabar con el sectarismo y las ideologías que marcan el día a día de esta institución". Como ejemplo, ha señalado que en distintas convocatorias de subvenciones "se favorece en un 80 o en un 90 por ciento a ayuntamientos gobernados por el PSOE", una situación que, a su juicio, también se repite en las convocatorias de empleo público.

"Por eso queremos una Diputación totalmente neutra, que gobierne para todos los jiennenses por igual, y no penalizar a un ayuntamiento porque no sea de otro color político, porque a quien verdaderamente se está perjudicando es a sus vecinos", ha lamentado Domínguez.