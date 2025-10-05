El PP de Jaén alerta del "déficit" de bomberos en los parques de la Diputación

Imagen del parque de bomberos de la Diputación de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha recriminado este domingo el "grave déficit" de efectivos en los parques de bomberos dependientes de la Administración Provincial, una situación que "pone en riesgo tanto a los vecinos como a los propios profesionales".

En una nota, el partido ha expuesto que el parque de Orcera la plantilla actual consta de catorce bomberos --16 en periodos puntuales con eventuales-, una cifra que el PP ha señalado como "claramente insuficiente", ya que "según los propios profesionales debería rondar la veintena para poder atender con normalidad una segunda salida".

"Si hay un aviso y surge otra emergencia, hay que esperar a un equipo de Úbeda, perdiendo un tiempo que puede ser decisivo", ha advertido el diputado provincial Nicolás Grimaldos.

En este sentido, el Partido Popular ha lamentado en el parque del Consorcio Comarcal de la Sierra de Cazorla, la situación es "aún más preocupante". "Se incumple el mínimo de cuatro bomberos por turno, llegando a operar con solo dos. Con esa dotación es imposible garantizar la seguridad en una intervención: si dos efectivos entran en un inmueble, no queda nadie para regular la presión del agua, rescatar a personas atrapadas o asistir a compañeros en apuros", ha explicado.

El popular ha criticado también que para cubrir bajas y vacaciones se haya recurrido a contrataciones sin oposición ni el curso de formación específico, "lo que incrementa el riesgo operativo", y ha reprochado, además, deficiencias en los equipos de protección individual y en el material disponible.

Grimaldos ha incidido en que el equipo de gobierno socialista y el presidente de la Diputación, Paco Reyes, "conocen perfectamente este problema, porque el PP ya lo ha denunciado con anterioridad e incluso ha presentado mociones para solucionarlo y siguen sin actuar".

Finalmente, ha reclamado al equipo de gobierno que dote de vehículos de emergencias a todos los municipios alejados de un parque, como ya ha hecho con Villarrodrigo.

"Hay otras tantas localidades a 25-30 minutos del parque más cercano que no cuentan con ninguno, e incluso a bastante más, un tiempo inasumible en una emergencia. No podemos permitir que la seguridad de los jiennenses dependa de la suerte", ha concluido.