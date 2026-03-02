Empleo ofrece en la provincia de Cádiz 135 plazas gratis para cursos de IA, Internet de las Cosas y realidad virtual

Archivo - La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Empleo en la provincia de Cádiz, Daniel Sánchez, en una rueda de prensa. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha anunciado que ofrece para los próximos meses un total de 135 plazas gratuitas en la provincia de Cádiz para cursos de IA, Internet de las Cosas (IoT) y realidad virtual en su programa pionero de formación en tecnologías 5G.

Según ha explicado en una nota, concretamente serán para los cursos gratuitos de 'Programación de soluciones de Internet de las Cosas y Smart Cities', previsto para el mes de marzo en Jerez de la Frontera, 'Programación en Realidad Virtual y Aumentada' para abril en Algeciras, y 'Programación en Inteligencia Artificial y Big Data aplicada', que se impartirá en el mes de junio también en Jerez.

En este sentido, ha indicado que tanto la IA, como el IoT y la Realidad Virtual son tres de las tecnologías con mayor proyección laboral actualmente en la mayoría de sectores, señalando que su aplicación en sectores como la domótica, la logística, la formación, la sanidad o el transporte está generando una creciente demanda de perfiles cualificados. Ambas formaciones son complementarias y compatibles entre sí.

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma telemática a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la propia Consejería, en la web formacionen5g.es, o por el correo electrónico 'info@formacionen5g.es'.

Esta iniciativa, pionera en España e impulsada en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación, busca capacitar a los futuros profesionales ante los desafíos y oportunidades laborales que ofrecen los nuevos sectores productivos vinculados a la digitalización, mejorando así sus oportunidades de empleabilidad y el grado de competitividad de las empresas andaluzas, según ha explicado la Junta, que ha añadido que el objetivo es formar a 3.700 alumnos en los próximos dos años a través de 84 cursos en toda Andalucía.

FORMACIÓN MIXTA DE OCHO SEMANAS

Cada curso ofrece 45 plazas y consta de 150 horas repartidas en ocho semanas con un modelo híbrido dividido en un 80% de formación online y un 20% de tutorías presenciales, en el centro Sagrada Familia SAFA-Jerez y en el Puerto de Algeciras.

La Junta ha señalado que estas formaciones, valorada en 2.000 euros, son completamente gratuitas y están dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, aunque se reserva un 30% de vacantes para personas ocupadas que quieran actualizar sus competencias digitales.

Los requisitos para acceder no exigen conocimientos previos en tecnología o informática, pero sí una titulación mínima. Se admite ciclo formativo de grado medio o superior, bachillerato, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente. Al finalizar el curso, se hará entrega de un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, para certificar la formación realizada.

Finalmente, la Junta ha indicado que este programa se desarrolla gracias a la colaboración de Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación. Por su parte, Vodafone dota a los centros de los recursos tecnológicos y la conectividad 5G, mientras que Integra asume la formación con profesorado especializado y una metodología práctica, centrada en proyectos reales y en mejorar de forma efectiva las oportunidades de empleo de las personas participantes.