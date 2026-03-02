Sanidad pone en valor el Hospital Universitario La Merced de Osuna (Sevilla) y la continua mejora de sus instalaciones

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla, Silvia Pozo, en su visita al Hospital Universitario La Merced de Osuna (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

OSUNA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla, Silvia Pozo, ha visitado este lunes el Hospital Universitario La Merced, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria (AGS) de Osuna del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, para conocer las nuevas áreas e instalaciones, las reformas realizadas así como para mantener un encuentro con sus profesionales y directivos.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante su estancia la delegada ha podido conocer la UCI que supuso la ampliación de ocho nuevos boxes, en total 16, así como incorporar tecnología de última generación, "situándola en una de las más punteras del país". Asimismo, en el área de Urgencias pudo conocer los dos nuevos circuitos, que se pusieron en marcha durante la pandemia por la COVID-19.

En esta área de atención urgente trabajan 34 médicos, 50 enfermeras y 35 TCAE. Las instalaciones cuentan con una sala de acompañamiento para que los pacientes, en situación terminal, puedan estar junto a sus familiares en un entorno privado y apacible. Además, existe un circuito específico para atender a víctimas de violencia de género, contando con una consulta preparada para activar el protocolo necesario.

La delegada territorial ha puesto el foco en que tanto las nuevas UCI y Urgencias destacan, "no sólo por contar con modernas infraestructuras y tecnología de vanguardia, sino por la humanización del diseño de las mismas y el planteamiento hacia un trato más cercano, individualizado y de calidad al paciente, lo que supone una mejora asistencial para el usuario".

Durante su recorrido, Pozo ha conversado con los diferentes profesionales y responsables de las unidades que explicaron el funcionamiento de cada área y el beneficio que las mejoras han supuesto para el servicio.

Al finalizar su visita, Silvia Pozo tuvo un encuentro con la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria (AGS) de Osuna, Belén Lozano; la directora médica, Ana García y la de enfermería, María Dolores Gómez; así como con las subdirecciones médicas y de enfermería, María Gil, Carmen León y Pedro Serrano, respectivamente. Con estos profesionales directivos trató sobre diferentes aspectos el Área de Gestión Sanitaria y acerca de la continuidad de la mejora de las instalaciones hospitalarias del AGSO.