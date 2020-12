El PP de Jaén anuncia una "ofensiva" de sus alcaldes contra el "ninguneo" del Gobierno hacia la ITI

JAÉN, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha anunciado este sábado el inicio de una "ofensiva" por parte de sus alcaldes en la provincia ante el "ninguneo" del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez respecto a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia.

De esta manera, alcaldes del PP han enviado cartas al Gobierno para enumerar "todos aquellos proyectos que podrían realizarse en sus términos municipales con cargo a la ITI si Sánchez no hubiese ninguneado a esta provincia y hubiese recogido en los PGE --Presupuestos Generales del Estado-- los 220 millones de euros que le corresponden".

Así lo ha manifestado en una nota el presidente del Consejo de Gobiernos Locales del PP de Jaén, Luis Mariano Camacho, que también es alcalde de Bailén y ha enviado su carta "como el resto de mis compañeros, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el PSOE nos ningunea y hasta se burla de nosotros", según ha señalado.

Camacho se ha referido así al "silencio cómplice del PSOE y a las excusas baratas de dirigentes socialistas jiennenses como Felipe Sicilia, que, en lugar de defender los intereses de esta provincia, defiende los suyos propios", según ha criticado.

Ante la "negativa" del PSOE y la "burla" de los dirigentes socialistas que "aseveran que no hay ITI porque no hay proyectos en esta provincia para reflejarlos en los PGE", desde el PP de Jaén, sus alcaldes han comenzado con "esta ofensiva para dejar claro que, si los socialistas no tienen proyectos para esta tierra, en el Partido Popular sí los tenemos, porque creemos en esta tierra, en sus posibilidades, pero también somos conocedores de sus demandas y sus necesidades".

"Si los alcaldes socialistas prefieren callar, allá ellos, pero los regidores 'populares' queremos que Sánchez y la señora Montero, que tan orgullosa estaba de unos presupuestos que precisamente pisotean a su tierra, a Andalucía, conozcan todos aquellos proyectos de desarrollo necesarios que hay en la provincia de Jaén y que podrían ir con cargo a la ITI", ha aseverado el alcalde 'popular' de Bailén.

Camacho ha recordado que la ITI para Jaén tiene dos componentes financieros, de los que uno procede de la Junta de Andalucía, que, según ha puesto de relieve, "sí está cumpliendo y ya hay inversiones en los próximos presupuestos por valor de más de 90 millones de euros" para una primera fase de la ITI, además de haber en estudio más proyectos para seguir avanzando en la ejecución de la parte inversora de la Junta.

El otro componente procede del Estado, que "ni está ni se le espera", según critican desde el PP de Jaén, desde donde sostienen además que, "frente a la parálisis del Gobierno de Sánchez, la Junta sí tiene abierto un canal de interlocución con los ayuntamientos, la Diputación y la sociedad civil en las mesas estratégicas en las que se está dando voz para la presentación de proyectos".

"Nuestra batería de proposiciones se ha hecho con responsabilidad y con absoluta lealtad a los intereses generales de nuestros municipios", ha aseverado el presidente del Consejo de Gobierno Locales del PP antes de apostillar que "no sabemos qué hará Sánchez con nuestras propuestas, muy probablemente caerán en saco roto, como siempre ocurre con las necesidades de esta provincia cuando gobierna el PSOE".

Pero, al menos, "ya no podrá salir ningún dirigente jiennense del Partido Socialista a decir que no hay ITI porque no hay proyectos, porque ya estamos demostrando que sí los hay, y si ellos no son conocedores de las demandas de esta provincia, que escuchen al Partido Popular, porque tenemos mucho que decir y que proponer por el bien de nuestra tierra y de nuestros vecinos", ha zanjado Luis Mariano Camacho.