El PP de Jaén califica de "decepcionante" la programación de la Feria de San Lucas y critica su falta de "capitalidad"

Archivo - El concejal del Grupo Popular de Ayuntamiento de Jaén, Vicente Oya. Imagen de archivo. - PP JAÉN - Archivo

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha calificado de "decepcionante" el programa de actividades de la Feria de San Lucas. El concejal Vicente Oya ha considerado que la programación organizada por el equipo de gobierno, formado por PSOE y Jaén Merece Más, es "insuficiente" y evidencia, a su juicio, que ambas formaciones "desatienden de manera consciente el concepto de capitalidad".

"Esta programación no representa en modo alguno nuestra capitalidad", ha señalado Oya en una nota, en la que lamenta que el Ayuntamiento de Jaén "no tenga en cuenta" este concepto a la hora de organizar los actos de su fiesta mayor.

En este sentido, el edil popular ha asegurado que "no alcanzan" en su conjunto la importancia de los programados por otros municipios de la provincia con una población inferior y "se queda muy lejos" de las programas por otras capitales de provincia andaluzas. "La programación no está a la altura de lo que demanda la fiesta mayor de una ciudad que es capital de provincia", ha criticado Oya.

En este contexto, el concejal popular ha insistido en que las actividades organizadas por la iniciativa privada son "especialmente relevantes", por lo que responsabiliza al Ayuntamiento de la reducción del peso especifico de los actos que como administración local le compete organizar.

El edil popular ha lamentado que la "falta" de ambición del alcalde, Julio Millán, y de la Concejalía de Cultura "perjudique" al conjunto de la ciudadanía, a la que "se priva de presenciar y participar en actividades de mayor calado".

"Escatiman a los jiennenses la posibilidad de asistir a grandes eventos", ha denunciado Oya, quien ha reprochado al equipo de gobierno que en la rueda de prensa de la presentación de la Feria "ni siquiera se ha hecho mención a los festejos taurinos".