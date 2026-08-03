El PP de Jaén califica de "histórico y sin precedentes" el acuerdo entre la Junta y el Sindicato Médico Andaluz

Archivo - La secretaria general del PP de Jaén, Elena González/Archivo - PP - Archivo

JAÉN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza y secretaria general del PP de Jaén, Elena González, ha calificado de "histórico" y "sin precedentes", el acuerdo alcanzado entre el Gobierno andaluz y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Según ha destacado, este pacto es fruto del "trabajo continuo, el diálogo y la escucha permanente" con los profesionales sanitarios para mejorar sus condiciones laborales y seguir reforzando la sanidad pública en beneficio de los ciudadanos jiennenses y andaluces.

"La sanidad siempre ha sido nuestra prioridad y seguimos demostrándolo con cada nuevo acuerdo y cada nueva mejora", ha manifestado González, quien ha resaltado en un comunicado que el documento recoge medidas de calado que dan respuesta a las reivindicaciones del colectivo médico dentro del marco competencial de la Junta de Andalucía.

Entre las principales medidas contempladas en el acuerdo, la dirigente popular ha detallado la reforma del modelo de guardias y jornadas complementarias, así como la posibilidad de decidir de forma voluntaria las continuidades asistenciales que no estén vinculadas a las guardias. Asimismo, se establece un modelo de urgencias y emergencias que no se base exclusivamente en guardias obligatorias.

En el plano retributivo, el pacto incluye un cambio para reforzar el peso de las retribuciones fijas y la incorporación de una productividad fija de pago semestral para los médicos de Atención Primaria, con el objetivo de armonizar la paga adicional.

También se contempla una gratificación económica específica para los profesionales que ocupen puestos de difícil cobertura, un complemento mensual para la tutorización de médicos internos residentes (MIR) y la equiparación de las retribuciones fijas de los médicos del trabajo con las del resto de facultativos del sistema sanitario andaluz.

Por otro lado, el documento recupera la regulación de la reducción de jornada por interés personal para favorecer la conciliación y recoge medidas para reforzar la igualdad y la protección retributiva en situaciones de embarazo, maternidad, nacimiento, lactancia, cuidado de personas dependientes o contingencias profesionales. Además, incluye una revisión del decreto regulador de farmacéuticos y veterinarios para adecuarlo a las necesidades actuales.

La secretaria general del PP de Jaén ha hecho hincapié en que este compromiso entre la Junta de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz, basado en la "corresponsabilidad y la buena fe", ayudará a evitar posibles movilizaciones y huelgas del colectivo en la comunidad autónoma.

En este sentido, González ha indicado que el sindicato se ha comprometido a evitar que cualquier movilización motivada por un conflicto con el Ministerio de Sanidad afecte de forma negativa a la asistencia sanitaria de los andaluces. "Para el Gobierno de Juanma Moreno lo más importante es que la atención sanitaria no se vea afectada", ha concluido.