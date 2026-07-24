PP Jaén celebra el acuerdo para los Puentes y afea al PSOE su rechazo a la transparencia en oposiciones de Diputación

Bancada popular durante el pleno ordinario de este viernes en la Diputación de Jaén - PP EN DIPUTACIÓN

JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha calificado de "avance histórico" para la seguridad vial de los vecinos de las zonas residenciales de los Puentes el respaldo unánime obtenido este viernes en el pleno de Diputación a su moción para impulsar la mejora y ampliación urgente de la JA-3209, que conecta Jaén, el Puente de la Sierra y el Puente Jontoya, así como la inmediata puesta en funcionamiento de las nuevas paradas de autobús comprometidas para esta vía.

El portavoz del Grupo Popular, Luis Mariano Camacho, ha destacado que se trata de una reivindicación de los vecinos tras "más de una década de promesas incumplidas" por parte del PSOE.

"Basta de jiennenses de primera y de segunda y basta de carreteras de segunda para nuestra provincia", ha aseverado Camacho, quien ha incidido en que, "una vez más", es el PP el que lleva al pleno "las demandas reales de la calle" ante la "dejadez" del equipo de gobierno socialista.

Frente a este consenso en materia de infraestructuras, el portavoz popular ha lamentado el voto en contra del PSOE a su iniciativa para incrementar la transparencia y los mecanismos de control en los procesos selectivos de la Diputación. La propuesta del PP planteaba reforzar la custodia de los exámenes y blindar la objetividad de las oposiciones.

"Si los procesos selectivos son impecables como dicen, no hay motivo para rechazar más transparencia en las oposiciones. Es incomprensible que el PSOE vote en contra de una medida que solo pretende ofrecer más garantías a los opositores. Quien nada teme, nada oculta", ha subrayado Camacho.

Asimismo, ha advertido de que la institución "debe estar al servicio de todos los jiennenses y no ser un instrumento al servicio de un partido político", aludiendo a que "es la UCO quien acusa de presunto enchufismo a la Diputación de Jaén" y apuntando que "son multitud los cargos socialistas o vinculados al PSOE" que han obtenido plaza o bolsa en los últimos procesos selectivos.

Por otro lado, Camacho ha criticado el uso "partidista" que, a su juicio, realiza el PSOE de la Diputación para atacar al Gobierno de la Junta de Andalucía con asuntos como la Dependencia o el Plan Infoca.

Al respecto, ha defendido que la comunidad autónoma cuenta hoy con "más personas atendidas que nunca" y con el mayor presupuesto de la historia para la lucha contra los incendios, siendo este "más de un 60 por ciento superior al existente en 2018 cuando gobernaba el PSOE".

"Resulta especialmente incoherente que quienes hace apenas un mes dieron la espalda a los bomberos de esta casa pretendan ahora dar lecciones de gestión, mientras el único que recorta medios aéreos contra el fuego es el Gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado el portavoz del PP.

Por último, el pleno de este viernes ha acogido la toma de posesión de Lucrecia Sánchez como nueva diputada provincial del Grupo Popular. Camacho le ha dado la bienvenida y ha mostrado su confianza en que su "capacidad, cercanía y compromiso" reforzarán el trabajo de los populares para seguir defendiendo los intereses de la provincia de Jaén.