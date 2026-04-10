PP Jaén concurre a las autonómicas con una candidatura "de estabilidad, progreso y certidumbre"

Presentación de la candidatura del PP de Jaén a las elecciones andaluzas del 17 de mayo - PP

JAÉN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha presentado públicamente su candidatura "de estabilidad, progreso y certidumbre" para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. El presidente provincial y candidato número 2 al Parlamento andaluz, Erik Domínguez, ha apuntado que se trata de un equipo de mujeres y hombres que "representan unidad y fortaleza", además de ser "la garantía de seguir avanzando".

El PP ha elegido el Parque del Bulevar, junto al Conservatorio Superior de Música para la presentación pública de la cantidatura. "Las personas que configuramos la candidatura del Partido Popular de Jaén estamos ilusionados porque continuemos con ese modelo de gestión serena de Juanma Moreno, que ha traído progreso a la provincia", ha dicho Domínguez.

Como ejemplo de ese progreso se ha referido al conservatorio y a "otras muchas obras que se han realizado a lo largo y ancho de la provincia de Jaén".

Ha añadido que en el PP van a seguir centrados en "trabajar, en escuchar a todos los colectivos y seguir recogiendo sus demandas". En esta línea se ha pronunciado la candidata número 1 al Parlamento andaluz por el PP de Jaén, Catalina García, que ha avanzado que se van a dedicar a "hablar de lo que les interesa a los jiennenses, y explicarles, como hasta ahora, todos los pasos que ha dado el Gobierno andaluz para cimentar grandes proyectos en esta provincia".

Según ha denunciado la candidata, los proyectos que durante décadas "vendieron los socialistas" para la provincia "no tenían ninguna base, no había cimientos, y hemos tenido que empezarlos de cero". Por eso, García considera que con el "gran trabajo" realizado por el Gobierno andaluz en los ocho años al frente de la Junta de Andalucía, "estos próximos cuatro años van a ser claves para la finalización de muchos proyectos y Jaén será esa provincia que tenga los mayores frutos" en la próxima legislatura.