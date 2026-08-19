El PP de Jaén considera "insuficiente" la programación cultural y de ocio que el Ayuntamiento impulsa en verano

La concejala del PP de Jaén Elena Araque. - PP DE JAÉN

JAÉN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha considerado "insuficiente" la programación cultural y de ocio que el Ayuntamiento impulsa en verano, especialmente, en lo que a la juventud se refiere.

"Nos parece bien que el Ayuntamiento desarrolle actividades de ocio en verano, pero es precisa una programación que propicie la asistencia de mucho más público", ha afirmado este miércoles en una nota la concejala 'popular' Elena Araque.

Al respecto, ha aludido a las 839 personas que, según el área de Cultura, han asistido hasta ahora a las propuestas organizadas en el marco del programa 'Jaén no duerme en verano'. Una cifra que representa "menos del uno por ciento del censo" de la capital, que tiene casi 113.000 habitantes.

Para la edil del PP, este porcentaje "evidencia que la Concejalía de Cultura ha elaborado una programación insuficiente", especialmente para los miles de jóvenes de la ciudad.

Araque ha apuntado que los jiennenses responden positivamente cuando se les ofrecen actividades lúdicas. Sin embargo, ha lamentado que las "limitaciones" de la oferta municipal impiden que una cifra más elevada de personas tenga la posibilidad de asistir a las actividades.

En esta línea, se ha referido a las "críticas" de la ciudadanía a la gestión del equipo de gobierno (PSOE y Jaén Merece Más). "Son muchos los jóvenes que nos hacen llegar sus quejas porque carecen de actividades municipales que les permitan llenar las noches con eventos de ocio y cultura programados por el Ayuntamiento ", ha afirmado.

Por ello, ha pedido al gobierno local que elabore una oferta específica para ellos. En concreto, ha instado a las concejalías de Cultura y Juventud a trabajar al unísono con la vista puesta en las decenas de miles de jóvenes que permanecen en la capital durante el periodo estival.

"Las sinergias entre ambas áreas, actualmente inexistentes, serían beneficiosas para la ciudadanía", ha considerado la edil, quien ha propuesto, además, "pensar a lo grande" para plantear una oferta acorde con la capitalidad de Jaén.

En este sentido, ha apostado por sumar a las actividades organizadas otras que permitan la asistencia masiva de jóvenes a eventos multitudinarios programados para las noches de la época estival.

"La capitalidad de Jaén es un concepto que el equipo de gobierno no tiene en cuenta porque no cree en ella", ha afeado Araque, no sin defender también que para elaborar una oferta en el área de Juventud se "tenga más en cuenta a este sector de población", consultando a los colectivos que lo representan para concretar las actividades.