El PP de Jaén critica que la Diputación mantiene "congelado" el Plan Provincial de Obras y Servicios

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Diputación de Jaén ha denunciado que la Diputación mantiene "asfixiados" a los ayuntamientos "al congelar un año más" el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios".

Así lo ha indicado este jueves en una nota el diputado provincial Antonio Losa, quien ha destacado que ha aludido al citado plan como "el principal instrumento de apoyo a los municipios".

Sin embargo, "en 2026 recibirán el mismo dinero que en 2023, cuando los costes de construcción se han disparado más de un 30 por ciento en toda España". "El único cambio que ha habido en estos cuatro años: un céntimo, de 16.163.248,97 euros a 16.163.248,96", ha afirmado.

A su juicio, esta gestión del equipo de gobierno del PSOE "es una tomadura de pelo y demuestra falta de ambición, desidia, pasotismo". En este sentido, ha afirmado que "no se puede gobernar con el botón derecho del ratón, haciendo copia y pega y repitiendo lo mismo año tras año ignorando las necesidades crecientes" de los pueblos.

"Es un recorte encubierto brutal. Cualquier ciudadano, cuando hace una obra en casa, no tiene el coste de hace tres o cuatro años: ha subido el ladrillo, el hormigón, el hierro, la mano de obra...", ha dicho, no sin añadir que se trata de "intervenciones fundamentales para transformar un pueblo o mejorar un barrio, desde una zona infantil a instalaciones deportivas, asfaltado, servicios básicos...".

El diputado 'popular' ha señalado que esta situación se traduce en "una pérdida de infraestructuras y servicios" en la provincia cuando el presupuesto de la Diputación "es mayor que nunca, superando los 370 millones de euros y con un remanente de 104 millones sin gastar".

"¿A qué dedica el dinero el señor Reyes?", ha preguntado Losa, quien ha añadido que, "desde 2018, el presupuesto ha subido casi un 60 por ciento, mientras los planes provinciales apenas lo han hecho un 14 por ciento, nada desde 2022".

Se trata, en su opinión, de "un claro ejemplo de que la Diputación de Jaén necesita cambiar de gestión tras 50 años ininterrumpidos de PSOE y más de una década de Paco Reyes", punto en el que ha expresado el compromiso del PP para, "como mínimo, actualizar la cuantía en base a los precios" en el caso de gobernar.

Así las cosas, ha exigido al presidente de la Diputación que "aumente de forma considerable la partida para estos planes y atienda las necesidades de todos los municipios". "Sin tener en cuenta el color político ni el número de habitantes, porque los vecinos de cualquier pueblo merecen los mismos servicios y las mismas oportunidades", ha concluido.