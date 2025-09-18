El PP de Jaén critica el "oscurantismo" del gobierno local sobre el convenio de cesión del servicio de recaudación

Reunión de concejales del PP de Jaén con representantes sindicales en el Ayuntamiento. - PP DE JAÉN

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado el "oscurantismo" del equipo de gobierno (PSOE-JM+) sobre el convenio de cesión del servicio de recaudación a la Diputación.

Así lo ha indicado este jueves el portavoz 'popular', Agustín González, quien ha afirmado que "se ha negado a entregarlo a la oposición, a los medios de comunicación y ahora también a los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que lo han solicitado sin éxito".

Tras la reunión que, junto a otros concejales, ha mantenido con responsables sindicales, ha resaltado el "excelente trabajo" que desarrolla la plantilla del servicio, "traducido en unos elevados porcentajes de recaudación tributaria", según ha informado el PP.

Por ello, ha rechazado una cesión por la que, según González, el Ayuntamiento pagará a la Diputación "más de cinco millones de euros en concepto de premio de cobranza sin recibir a cambio ninguna contraprestación efectiva".

"Tanto es así, que la decisión del regidor socialista no cuenta con el aval de la Tesorería municipal. De hecho, el área ha realizado un informe negativo", ha señalado el portavoz, para el que esto evidencia que la medida "obedece a un criterio político derivado de un actitud servil" del alcalde, Julio Millán, hacia el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes.

González ha insistido en que esa cesión dejaría al Consistorio de la capital "sin su principal herramienta financiera", punto en el que ha aludido a la constitución de una reciente aplicación presupuestaria que refleja el pago de 5.016.288,01 euros a la Diputación para financiar los convenios de la delegación de facultades de materia de gestión tributaria y del cobro de las multas de tráfico.

"Se trata de un hecho grave del que nos escatiman información. La hemos pedido y la respuesta es que se nos dará en el pleno en el que se debatirá su aprobación", ha denunciado, no sin afear la "connivencia" de Jaén Merece Más.

Al respecto, ha pregunta para qué aguarda esta formación los informes del CES y del Colegio de Economistas "cuando ya cuenta con el documento de la Tesorería" y le ha pedido que "no se convierta en cómplice del mayor expolio político de la historia reciente" del Ayuntamiento de la capital.