El PP de Jaén critica la presencia de "restos de féretros y basura" en un área del cementerio de San Fernando

Restos de féretros y otros residuos en el cementerio. - PP DE JAÉN

JAÉN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado este lunes la presencia de "restos de féretros y mortajas mezclados con basura" en un área del cementerio municipal de San Fernando.

Así lo ha indicado en una nota el portavoz 'popular', Antonio Losa, quien ha exigido al alcalde, Julio Millán (PSOE), que "ordene de manera inmediata la limpieza por una cuestión de salubridad y otra de imagen".

En este sentido, ha afirmado que, junto a la zona del cementerio donde están esparcidos los féretros y las mortajas, hay nichos y a los "riesgos para los visitantes", ante la "insalubridad derivada de la concentración de restos".

Al respecto, Losa ha aludido al "olor insoportable que desprende el vertedero". "El pésimo olor, junto a los féretros destrozados esparcidos por el vertedero o insertos en contenedores abiertos, apuntala el deterioro de la infraestructura", ha lamentado.

Diversos vecinos han expresado esta queja a Losa, para el que "el problema tanto más grave cuanto que se produce en verano, cuando jiennenses que residen fuera de la capital visitan la tumba de sus difuntos".

"Que el cementerio de Jaén esté en estas pésimas condiciones pone en evidencia la pésima gestión del alcalde en esta materia", ha dicho, no sin apuntar a esta "desidia" como "causa principal del deterioro" del recinto.

El edil ha añadido que, durante la etapa de gobierno liderada por el PP, se "enmarcó en los planes provinciales la rehabilitación del ala este del cementerio con una inversión de casi 200.000 euros, pero la llegada de Millán a la alcaldía "frustró la restauración". En su opinión, ese "rechazo" al proyecto refleja "que entre sus prioridades no está la de acometer mejoras en el camposanto".

"Antes bien, la presencia del vertedero revela una clara dejación de funciones del alcalde. A la que hay que sumar la insensibilidad del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Más respecto a la ciudadanos cuyos seres queridos están enterrados en el camposanto de San Fernando", ha declarado el portavoz, quien ha reclamado que se "normalice cuanto antes la situación".