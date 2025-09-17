PP de Jaén critica la propuesta de "incrementar a 20 euros" el precio de inscripción para la Carrera Noche de San Antón

Archivo - La concejala Ana Núñez en la zona de recogida de dorsales de la pasada edición de la Carrera de San Antón. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado el incremento del precio de las inscripciones de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón planteado por el equipo de gobierno (PSOE y JM+), que pasaría de 15 a 20 euros.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la concejala Ana Núñez, quien ha acusado al alcalde, Julio Millán, de "pretender hacer caja" con el evento, puesto que el precio aumentará en 2026 "más de un 33 por ciento" respecto a la edición de este año.

En concreto, cada participante deberá abonar 20 euros, "frente a los 15 euros desembolsados" en la última edición. A su juicio, se trata de una "subida desproporcionada que perjudica a los miles de corredores populares de la capital".

Igualmente, la edil 'popular' ha advertido sobre la "previsible disminución" de participantes procedentes tanto de municipios de la provincia como del resto de España.

Por ello, ha pedido al equipo de gobierno que retire la propuesta de incrementar el precio de inscripción del orden del día de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Jaén prevista para el 19 de septiembre. "El objetivo es que una medida tan lesiva económicamente para la población no se apruebe en el pleno que se celebrará el 26 de septiembre", ha dicho.

Núñez ha lamentado que la Carrera de San Antón, uno de los eventos deportivos nocturnos más relevantes de España, pueda desarrollar en 2026 su 43 edición con esta medida "que no tiene en consideración la situación económica de gran parte de las personas que quieren participar en esta prueba popular".

"Julio Millán nunca ha tenido en cuenta esta circunstancia", ha asegurado. Al respecto, ha apuntado que en 2022, durante su anterior etapa como alcalde, "elevó el precio de tres a 15 euros, un 500 por ciento. De ahí que haya ironizado señalando que "ahora el nuevo incremento casi parece moderado, pues solo subirá un 33 por ciento".