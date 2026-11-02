PP de Jaén cuestiona la política de vivienda del alcalde y asegura que "no ha entregado ni una sola llave en ocho años"

La concejal de Jaén Carmen Colmenero. - PP JAEN

JAÉN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha cuestionado la política de vivienda del alcalde, Julio Millán, al tiempo que ha criticado que "no ha entregado ni una sola llave en sus ocho años de mandatario". Por esta razón, la concejal Carmen Colmenero ha exigido al regidor socialista que maximice la gestión de la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa), "dado que ahora su función es prácticamente nula".

De esta manera, tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa, en Jaén "hay más de 1.200 peticionarios de vivienda pública frustrados por la ineficacia del alcalde en esta materia", ha aclarado la edil popular, quien ha criticado "la insensibilidad de Julio Millán con los demandantes de este bien de primera necesidad, principalmente jóvenes".

Para ellos solicita el Grupo Popular promociones específicas impulsadas desde el órgano municipal encargado de la construcción. Por ello, Colmenero ha alertado de que "en respuesta a la demanda el regidor opte por los titulares de prensa en lugar de por las grúas".

"Prometer la construcción de 5.500 viviendas sin haber realizado ninguna en sus muchos años como alcalde es generar falsas expectativas", ha precisado la concejal popular. Para la edil las grandes cifras "no sirven para nada si no se acompañan de hechos".

Precisamente, "es la falta de obras la que evidencia el fracaso del alcalde en el capítulo de construcción de viviendas pública. De ahí la pertinencia de la petición de datos sobre la previsión de construcción de Somuvisa que realiza el Grupo Popular del Ayuntamiento de la capital".

Así, Colmenero ha pedido en concreto conocer cuántas viviendas se harán, en qué parcelas y con qué financiación. "Necesitamos que el Ayuntamiento desarrolle un plan de vivienda que dé sentido a Somuvisa", ha expuesto Colmenero, quien ha aclarado que sostener orgánicamente a la Sociedad Municipal de la Vivienda es tan sólo un medio.

El objetivo final, especifica, es conseguir que esta herramienta pública sea útil para resolver el principal problema de la sociedad jiennense: la falta de edificación de inmuebles. "Queremos una sociedad municipal cuya utilidad se mida por las viviendas que promueve, rehabilita y pone al servicio de los ciudadanos", ha expuesto la edil, quien en cualquier caso, cuestiona la viabilidad de Somuvisa.

Si lo hace, aclara, "es porque en la propia memoria se reflejan las dudas sobre el futuro de la sociedad y su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento". La concejal ha resaltado así que Somuvisa no está saneada económicamente, a pesar de que el alcalde sostenga lo contrario. Carmen Colmenero ha asegurado que el supuesto resultado positivo de las cuentas reflejado en la memoria se deriva de una aportación extraordinaria cuyo origen no ha sido explicado.

Por esta razón, ha exigido al regidor socialista que "aclare la procedencia del dinero". "¿Qué operación ha producido ese ingreso?, ¿a qué corresponde?, ¿se ha cobrado?", ha aseverado.

La edil considera "relevantes estas preguntas para conocer si el dinero, como parece, procede de las venta de activos". De serlo, Colmenero advierte de que desprenderse de los bienes "no puede confundirse con generar ingresos recurrentes". Básicamente, puntualiza, "porque no pueden volver a venderse".

La propia memoria de Somuvisa prevé la venta de parcelas de suelo urbano no consolidado para cubrir costes y compensar pérdidas anteriores. También refleja la decisión de enajenar los bajos comerciales municipales del paseo de España.

"La pregunta es inevitable: cuando esos bienes se hayan vendido, ¿qué ingresos sostendrán a la Sociedad Municipal de la Vivienda?", inquiere la edil.

Además de cuestionar la estrategia de venta la concejal alude a una segunda cuestión que desmonta el relato triunfalista del alcalde: el pago por sentencia a una empresa de la deuda de casi 2 millones de euros, más los intereses acumulados.