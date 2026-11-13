El PP de Jaén defiende la "agenda de soluciones a los problemas reales" de la ciudadanía que plantea Núñez Feijóo

Encuentro con empresarios. - PP DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el PP de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha defendido la "agenda de soluciones a los problemas reales" de la ciudadanía que plantea Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha indicado este viernes en un encuentro celebrado en Baeza con empresarios de la provincia de distintos sectores y que también ha contado, entre otros, con por el coordinador regional de Fomento del PP de Andalucía y consejero, Mario Muñoz-Atanet.

Ha sido una "jornada de trabajo y escucha de las demandas de quienes sostienen la economía", con quienes que producen riqueza y empleo y levantan cada día la persiana de sus negocios", según ha informado el PP jiennense.

Camacho ha contrapuesto las "dificultades" que atraviesan empresas y autónomos a las 249 medidas del programa electoral de Alberto Núñez Feijóo, "una agenda de soluciones frente a los problemas reales de los ciudadanos".

Entre ellas, ha destacado la cuota cero de IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, las deducciones fiscales para empresarios que generen empleo de calidad y un plan para impulsar la construcción de más de un millón de viviendas que facilite a los jóvenes el acceso a su primer hogar. "Nuestros empresarios y autónomos necesitan menos trabas, menos impuestos y un gobierno que esté de su lado", ha subrayado.

Antes de este encuentro, Camacho ha participado en un paseo electoral en Los Villares, junto a los también candidatos Javier Márquez y Encarnación Castro. Camacho ha reivindicado una campaña "a pie de calle, cerca de la gente, de los trabajadores y de los autónomos".

"Una campaña para recuperar nuestro futuro. España no aguanta más Sánchez, más mentiras, más abandono y más corrupción. Jaén necesita un presidente que escuche, dé respuestas y gobierne para todos. Por eso, el 29N vota Feijóo", ha afirmado.