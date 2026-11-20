El candidato del Partido Popular (PP) al Congreso por Jaén, Luis Mariano Camacho, durante su visita a la almazara Nuestra Señora de la Cabeza, en Huesa (Jaén), acompañado por la secretaria general del PP de Jaén, Elena González. - PP DE JAÉN

HUESA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Popular (PP) al Congreso por Jaén, Luis Mariano Camacho, ha manifestado este viernes que el presidente de su formación, Alberto Núñez Feijóo, representa "una alternativa de gestión y solvencia frente a un modelo agotado y sin respuestas que ha dado la espalda a las necesidades reales de esta tierra". Asimismo, ha valorado el debate electoral celebrado este jueves entre Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "muy clarificador", al considerar que en él "la verdad le ganó a la mentira, la gestión a la soberbia y la honradez a la corrupción".

Según ha informado el PP en una nota, Camacho se ha pronunciado en estos términos durante su visita a la almazara Nuestra Señora de la Cabeza, en Huesa (Jaén), tras mantener un encuentro electoral en Quesada. A su juicio, el cara a cara televisivo puso de manifiesto "dos modelos de país": "Por un lado, un proyecto ganador, ilusionante y con Alberto Núñez Feijóo ejerciendo ya como presidente; por otro, un sanchismo agotado y sin respuestas", ha apostillado.

Acompañado por la secretaria general del PP de Jaén, Elena González, el cabeza de lista ha subrayado que el resultado del debate debe traducirse en una mayoría en las urnas en los comicios del próximo 29 de noviembre. "Jaén necesita un cambio que se traduzca en soluciones reales. Tenemos 249 medidas para responder a las necesidades de esta provincia y mejorar la vida de los jiennenses", ha apostillado.

En este sentido, Camacho ha situado al sector agrario entre las prioridades de su formación y ha defendido una Política Agraria Común (PAC) que garantice los recursos que corresponden a los agricultores, frente a la "reducción del 22% en las ayudas" que, según ha advertido, está sobre la mesa con el Ejecutivo de Sánchez.

Asimismo, el dirigente popular ha reivindicado medidas de apoyo al empleo agrario, la incorporación de jóvenes al campo y el relevo generacional, además de un plan específico para las mujeres rurales y un pacto nacional del agua. Esta última iniciativa contempla, según ha expuesto, "inversiones de hasta 40.000 millones de euros hasta 2030 para asegurar la viabilidad del olivar", de modo que "nuestras explotaciones tengan continuidad y que nuestros pueblos no pierdan población".

Camacho ha concluido apelando a la participación electoral y defendiendo la apertura de una nueva etapa política para la provincia. "El 29 de noviembre elegimos entre seguir con el abandono y la falta de oportunidades o abrir una nueva etapa de gestión, confianza y futuro. Con Feijóo, Jaén tendrá la atención y las inversiones que merece", ha sentenciado el candidato.