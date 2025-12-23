El PP de Jaén defiende "lo mejor" para la UJA y destaca el "talante dialogante" de la Junta

Archivo - La secretaria general del PP de Jaén, Elena González. - PP - Archivo

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha defendido este martes "lo mejor" para la Universidad de Jaén (UJA) y ha considerado que "eso será posible si todos adoptan el talante dialogante" de la Junta de Andalucía.

Así lo ha indicado en una nota la secretaria general, Elena González, ante las críticas de la propia institución sobre los "incumplimientos sistemáticos" de la Junta en materia de financiación universitaria, lo que ha condicionado su "presupuesto de mínimos" para 2026. Una situación ante la que ha recibido el apoyo de diversas entidades y administraciones.

"El Gobierno de Juanma Moreno ha ofrecido siempre y seguirá manteniendo un diálogo abierto, constante y negociador con las universidades públicas y con la UJA, que a nadie le quepa la menor duda", ha manifestado Elena González.

En este sentido, ha afirmado que "la búsqueda de acuerdos es la única manera" de gobernar que entienden, huyendo "de la polarización, de las pancartas vacías, de la guerra política". De este modo, según ha añadido, buscan "lo más beneficioso para los jiennenses y, en este caso, para la comunidad universitaria".

La dirigente 'popular' ha señalado que la UJA tiene una financiación que asciende para 2025 a casi 110 millones de euros con un incremento de 4,9 por ciento respecto al año anterior, lo que supon 5,12 millones más.

"¿Dónde hay aquí un ápice de abandono?", ha prguntado. Ha destacadol además, que "el 99,2 por ciento de la financiación que ahora reclaman los rectores está cubierta", si bien "hay quienes prefieren seguir la guerra por un 0,8 por ciento que suponen, en términos generales, 14 millones sobre 1.775 millones".

Al respecto, ha apuntado que la Junta ha mostrado su disposición a llevar ese 0,8 por ciento al año 2026, por lo que, a su juicio, "todas las guerras que otros quieran hacer no son más que escenarios ficticios para seguir polarizando a la sociedad".

González ha asegurado que "el PP de Jaén siempre va a defender lo mejor" para la UJA, al tiempo que ha destacado que "Andalucía es la que mejor financia a sus universidades públicas". En este punto, ha señalado que "ya sobrepasan el uno por ciento del PIB", con el "mayor esfuerzo presupuestario", aunque "haya quienes no lo quieran reconocer porque entonces no pueden seguir en la confrontación".

Así las cosas, si preocupa la Universidad de Jaén, ha pedido dejarse "de juegos, de guerras". "Como hace el Gobierno andaluz para lograr el acuerdo al que siempre hemos querido llegar, al que siempre hemos estado dispuestos pero que en octubre tuvo que paralizarse", ha apostillado.

La secretaria general ha subrayado que "nadie ha apostado por la educación pública tanto como el Gobierno de Juanma Moreno" y ha instado a "doblar las pancartas y trabajar en el diálogo y la negociación" para alcanzar el objetivo compartido de lograr "lo mejor para nuestra UJA".