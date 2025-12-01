El PP de Jaén defiende tren de alta velocidad por Despeñaperros frente al baipás en Montoro: "es de todo menos alta"

Estación de tren de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha defendido tren de alta velocidad con Madrid a través de Despeñaperros frente a la opción del baipás en Montoro, ya que la velocidad media sería "de alrededor de 120 kilómetros por hora", de manera que "es de todo menos alta".

Así lo ha indicado este lunes en una nota la viceportavoz 'popular', Mónica Moreno, después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya adjudicado la redacción del estudio informativo de la conexión de la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén, mediante el citado baipás.

La concejala, sin embargo, ha denunciado que "no es una infraestructura de alta velocidad", puesto que la previsión del Gobierno es "realizar el trayecto en 180 minutos, por lo que los trenes circularán a una media de 120 kilómetros por hora".

"Si sumamos las distancias entre Jaén y Montoro y entre Montoro y Madrid y dividimos la suma por la duración del trayecto el resultado es una velocidad que es de todo menos alta", ha manifestado.

Por ello, ha propuesto que, en lugar de por el municipio cordobés, enlacen ambas capitales a través de Despeñaperros. Una opción que, según ha añadido, permitiría hacer el recorrido "en alrededor de una hora y media", mientras que la alternativa del Ministerio de Transportes "duplica" esa duración.

En este sentido, Moreno ha incidido en que el trayecto por Montoro no es de alta velocidad, puesto que, según los estándares de la Unión Internacional de Ferrocarriles, "para serlo los trenes deben circular a un mínimo de 200 kilómetros por hora".

Al respecto, ha considerado que la adjudicación del estudio informativo "supone en la práctica dejar a Jaén fuera del diseño de la red de alta velocidad". De ahí que haya criticado la "marginación" por parte del Ejecutivo central y "la cobardía política" del alcalde, Julio Millán, "al aceptarla".

Por otra parte, ha apuntado que esa infraestructura, "según el propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no estará en funcionamiento antes de 2035". Al hilo, ha precisado que los redactores de estudio tienen 19 meses de plazo para presentarlo y la construcción requiere "una inversión de 400 millones de euros de un gobierno sin presupuestos".

En todo caso, ha cuestionado esas previsiones del Ministerio de Transportes y ha aludido a las obras del baipás de Almodóvar del Río, que se iniciaron en 2020 y concluirán previsiblemente en 2026. "Dado que este ramal tiene 1,8 kilómetros de longitud y el de Motoro 19 kilómetros, la viceportavoz duda de que finalicen en la fecha fijada por el Gobierno", ha comentado.

Y todo ello, según ha lamentado, mientras los pasajeros de Jaén "soportan constantes retrasos por las deficiencias del sistema ferroviario. "El enésimo tuvo lugar la pasada semana, cuando Renfe retrasó 40 minutos la salida del tren de las 8,30 horas con destino Madrid", ha concluido.