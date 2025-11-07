PP de Jaén destaca aumento de la financiación a los albergues de temporeros y reprocha al PSOE haberlos "dejado a cero"

Archivo - Interior del albergue de temporeros de Baeza (Jaén) en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BAEZA - Archivo

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada andaluza del Partido Popular de Jaén Lola Martín ha destacado este viernes la implicación del Gobierno andaluz en la financiación de los albergues de temporeros y ha asegurado que el Ejecutivo "ha reforzado los recursos destinados a estos servicios", frente a la situación que, según ha recordado, existía "cuando el PSOE los dejó sin dotación económica".

Según ha informado el partido en una nota, Martín ha señalado que la financiación ha pasado de 322.000 euros en 2022 a más de 452.000 en la actualidad, incluyendo más de 422.000 euros para el mantenimiento de albergues, planes locales de inmigración y refuerzo de servicios sociales, así como 30.000 euros adicionales para programas de mediación intercultural y atención temprana.

La diputada ha precisado que la Junta financia los dispositivos municipales, pero que "la duración y el calendario de apertura de los albergues corresponde a los ayuntamientos". En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento de Jaén "recibió la subvención autonómica en septiembre y ha decidido abrir el dispositivo ahora".

Asimismo, Martín ha destacado el programa de mediación intercultural, con cinco puntos de atención en Jaén, Martos, Alcalá la Real, Villacarrillo y Úbeda, y el programa de atención temprana, desarrollado junto a la entidad Jaén Acoge, que facilita alojamiento a los temporeros antes de la apertura de los albergues.