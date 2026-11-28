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JAÉN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Jaén y parlamentaria andaluza, Elena González, ha destacado este sábado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "vuelve a cumplir con Jaén y con los jiennenses" ante el inicio este próximo lunes de las pruebas en blanco del sistema tranviario, último paso previo a su puesta en servicio comercial con pasajeros, prevista para diciembre si los resultados son satisfactorios.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, González ha subrayado que esta nueva fase demuestra que "cuando hay gestión, voluntad política y compromiso, los proyectos terminan saliendo adelante", recordando que el tranvía quedó abandonado desde 2011 -pese a los más de 120 millones de euros invertidos- por "la falta de planificación y la mala gestión de los gobiernos socialistas", lo que "lastró las arcas municipales con una deuda que la ciudad aún arrastra".

"Durante años el proyecto permaneció paralizado y abandonado por el PSOE y antes de su suspensión llegó incluso a ponerse en servicio en pruebas con viajeros con dudosas garantías de seguridad, algo que tristemente nos resulta familiar últimamente", ha lamentado.

Asimismo, la dirigente popular ha puesto en valor que el Ejecutivo autonómico decidiera en 2019 asumir este "problema heredado" y desbloquearlo mediante un acuerdo con el Ayuntamiento jiennense por el cual la Junta asumió el 75 por ciento de los costes de explotación, la adquisición del material móvil y la financiación necesaria para recuperar el sistema, frente al cien por cien que exigían anteriormente los gobiernos socialistas al Consistorio.

En esta línea, ha apuntado que desde 2022 se han tramitado decenas de expedientes administrativos y actuaciones técnicas, culminando en la fase final con la adjudicación por más de 30 millones de euros de los contratos de explotación y mantenimiento y la formación de los conductores.

"Mientras otros dejaron un problema, el Gobierno de Juanma Moreno ha aportado gestión y soluciones. Las pruebas en blanco son la mejor demostración de la forma de gobernar del PP basada en la eficacia, el rigor y el interés general frente al modelo de Pedro Sánchez, marcado por la improvisación y la dejadez", ha afirmado.

Finalmente, González ha reprochado la "deslealtad institucional" del Gobierno central con Andalucía al adeudar 38 millones de euros correspondientes a las bonificaciones del transporte de este año, una cuantía que ha tenido que adelantar la Administración autonómica. "Sánchez anuncia nuevas prórrogas y nuevas ayudas, pero después son los jiennenses y los andaluces quienes terminan pagándolas. Frente a los anuncios, el PP cumple; frente a las promesas, la Junta responde con hechos", ha concluido.