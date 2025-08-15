PP de Jaén destaca el trabajo de la Junta en el tranvía tras "décadas de abandono": "Estamos cerca de la meta"

JAÉN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP de Jaén, Maribel Lozano ha apuntado que se han puesto en marcha "treinta y siete millones de euros en licitación de contratos en menos de un mes". Un objetivo "que se dijo que se iba a poner en marcha y así ha sido", ha destacado.

De este modo, la diputada ha llevado a cabo una recopilación de los 37 millones de euros licitados, que son el resultado de los 7,1 millones del contrato de mantenimiento del material rodante y del equipamiento del taller del tranvía; 8,9 millones para la licitación del servicio de mantenimiento de infraestructura, energía y sistemas; 18 millones para el contrato del servicio de operación del tranvía de Jaén para los próximos cuatro años con la posibilidad de prorrogar un año más; y 3,2 millones para la conservación de la señalización ferroviaria. "Esto ha sido posible gracias a que el Gobierno andaluz aprobó una modificación presupuestaria de 31,9 millones de euros para garantizar la financiación de la explotación del tranvía desde su puesta en servicio hasta 2030", ha detallado.

A esto hay que sumar también los 8,5 millones que se han invertido solo en arreglo y revisiones pues "el tranvía ha sufrido un grave deterioro, vandalismo y obsolescencia técnica debido al abandono de los Gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía", ha reprochado Lozano. Apuntando que el tranvía de Jaén fue construido en 2011 pero "tras su construcción fue abandonado por los socialistas". Ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que ha realizado un "intenso y ambicioso trabajo para que pronto los jiennenses podamos movernos en él por la ciudad".

El tranvía jiennense "es otra más de las promesas que Juanma Moreno realizó a la provincia de Jaén y que va a cumplir. Para ello, además de los contratos realizados en las últimas semanas también hubo que renovar los 21 kilómetros de cableado". "No ha sido fácil llegar hasta aquí teniendo en cuenta la falta de colaboración que a veces hemos encontrado por parte del Ayuntamiento de Jaén con Julio Millán al frente, entendemos que por la inquina que les supone que el tranvía vaya a tener el sello del Partido Popular, pero así será muy a pesar del PSOE y su empeño por polemizar siempre en torno a esta infraestructura. Y lo será por el bien común de la ciudad", ha aseverado la parlamentaria andaluza.

La Diputada ha señalado ha sido el Gobierno de Juanma el que ha reactivado el tranvía y para ello" el primer paso fue la extinción del anterior convenio y la firma de uno nuevo". "Algo que reivindicó el PP cuando Javier Márquez era alcalde de la ciudad y que el PSOE de la Junta de Andalucía rechazó, negándole a Jaén la oportunidad de que el tranvía circulara". "Pero llegó el PP al Gobierno andaluz y se comprometió ala licitación de los contratos de operación y mantenimiento, además de la gestión de la explotación comercial, asumiendo la Junta el 75% del déficit de explotación". "El tranvía volvía a tener una oportunidad de la mano del Partido Popular y desde entonces se ha invertido mucho y trabajado mucho y el resultado lo veremos pronto", ha aseverado Lozano.

Finalmente, "unos meses después y muchos millones de euros invertidos por la Junta de Andalucía llegaremos al final de este camino que ha sido largo, no lo negamos, nunca hemos engañado a los jiennenses, el proceso sabíamos que no sería fácil". Pero "la meta está cerca" y la esperada puesta en servicio del tranvía será una realidad "gracias a que el Gobierno de Juanma Moreno ha revertido tanto daño sufrido por años y años de abandono". El Partido Popular ha trabajado "con la verdad, con un compromiso firme y siempre con paso firme", ha espetado.