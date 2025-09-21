El PP de Jaén dice que el PSOE se ha instalado en la mentira" mientras la Junta "reconstruye la sanidad que destrozaron"

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP de Jaén, Manuel Bonilla, ha criticado este domingo que el PSOE "ha vuelto a demostrar hoy que se ha instalado en la peor calaña de todos los tiempos, volviendo a mentir para sacar alguna noticia" mientras la Junta "reconstruye la sanidad que destrozaron", en referencia a la información emitida por los socialistas en la que señalaban que la Junta de Andalucía "quiere volver a la carga contra las trabajadoras de las centralitas de los hospitales comarcales" y que "no quiere renovar sus contratos".

El popular ha aconsejado a los socialistas que "se informen antes de hablar, dejen hacer el más absoluto de los ridículos y se dediquen a trabajar por esta provincia, a la que tienen en el olvido permanente" y les ha acusado de "haber convertido la mentira en su única forma de hacer política" y de buscar "su minuto de gloria a costa de engañar a la población con invenciones totalmente alejadas de la realidad".

Bonilla, que ha lamentado que "lleguen a instrumentalizar y utilizar a las trabajadoras de centralita de hospitales", ha señalado que "fue el propio PSOE quien externalizó este servicio público hace años, "en la época en la que destruyeron la sanidad andaluza". "O tienen un desconocimiento terrible o actúan de muy mala fe. O las dos cosas. Es un ejemplo más de que toda su política contra el Gobierno de Juanma Moreno se basa en la calumnia y la mentira", ha subrayado, recordando también los datos falsos proporcionados por los socialistas en cuanto a listas de espera esta misma semana", ha dicho.

Para el parlamentario, "es evidente que en el PSOE están rabiosos porque ven que, con mucho esfuerzo, seguimos reconstruyendo la sanidad arruinada que nos dejaron y como no tienen otra cosa a la que agarrarse para intentar rascar votos se mueven en la política de la mentira que les han enseñado sus jefes de filas --Sánchez, Jesús Montero y Reyes-- y a la que también parece que tristemente se suma Juan Latorre, careciendo de ética y moral cada vez que publican una noticia".

Al hilo, ha defendido el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno andaluz "para mejorar la sanidad pública, con menos conciertos con la privada de los que había en la época socialista por más que trate de enfangar el PSOE", y ha dicho que "aunque queda mucho por hacer, las listas de espera de cirugía y de consultas con especialistas están bajando y Andalucía ya no está a la cola del gasto sanitario por habitante y supera por primera vez la media nacional".

"En la provincia de Jaén, las operaciones fuera de plazo se han reducido en 3.200 personas y la demora media ha pasado de 216 a 146 días, y continúa descendiendo. La salud de los jiennenses merece el máximo rigor, no manipulación. Los datos son públicos, verificables y hablan por sí solos. Con el PSOE es evidente que estamos ante un partido amortizado y acabado por los continuos escándalos en los que se encuentran instalados en cualquier punto de la geografía española. Señores del PSOE de Jaén, dejen de hacer el ridículo y dedíquense a trabajar por y para esta provincia", ha insistido.

Bonilla ha concluido señalando que desde el Partido Popular "vamos a seguir a lo nuestro, gestionar y trabajar duramente para dar a los jiennenses la sanidad que merecen".