PP de Jaén exige al alcalde explicaciones ante el "colapso ferroviario" por "retrasos, improvisación y cancelaciones"

Estación de Adif en Jaén - PARTIDO POPULAR DE JAÉN

JAÉN 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha exigido al alcalde, Julio Millán, que "rompa su silencio y defienda a los jiennenses ante el colapso absoluto de las conexiones ferroviarias de la ciudad, después de una nueva tarde de retrasos, improvisación y cancelaciones".

En una nota de prensa del los populares jiennenses, la viceportavoz, Mónica Moreno, ha explicado que "el servicio previsto para las 15,22 horas no salió hasta las 17,05, mientras que el tren que debía partir posteriormente desde Atocha hacia Jaén a las 17,39 ni siquiera llegó a hacerlo". A esto ha sumado que "Renfe comunicó el traslado en autobús media hora después de la salida prevista y los viajeros fueron pasando hasta por tres vehículos diferentes, sin que hubiera capacidad suficiente para todos, y con tres destinos diferentes entre los que no se incluía Jaén capital".

Al hilo, la viceportavoz, ha lamentado que "es difícil reunir tanta falta de previsión en una sola tarde, primero se retrasa el tren, después se anuncia tarde y mal un transporte alternativo, se hace subir a los pasajeros a distintos autobuses y, cuando se comprueba que no caben todos, se cancela el trayecto. Para Renfe, viajar a Jaén parece haberse convertido en una improvisación permanente".

En este contexto, Moreno ha señalado de que no se trata de un "episodio aislado". En concreto, desde finales de mayo, según ha precisado la formación, más de 200 pasajeros quedaron atrapados en Alcázar de San Juan después de que se averiaran dos convoyes y llegaron a Jaén cerca de la medianoche; otro viaje terminó en autobús y de madrugada tras una incidencia en Valdepeñas; y 260 personas permanecieron atrapadas en Vilches, en "plena ola de calor y sin aire acondicionado, acumulando varias horas de retraso". Apenas dos días después, "otro tren volvió a detenerse en el mismo punto y sus viajeros tuvieron que esperar hora y media antes de ser transbordados".

A esta sucesión se sumó, tal y como ha desarrollado la formación, a finales de junio, la cancelación de un Jaén-Madrid por una avería en climatización, que obligó a realizar en autobús un trayecto de casi seis horas y llegar a Madrid pasada la una de la madrugada. Ya en julio, un Madrid-Jaén necesitó siete horas para completar el recorrido, otro servicio obligó a trasladar a los pasajeros por carretera hasta Alcázar de San Juan y, el pasado 7 de julio, un nuevo fallo del convoy provocó la supresión de otro Media Distancia en Atocha.

"Lo hemos denunciado tantas veces que hemos perdido la cuenta y, lejos de mejorar, la situación empeora cada semana. Los jiennenses han interiorizado que coger un tren con origen o destino en Jaén es una ruleta rusa a la inversa", ha señalado Moreno, al tiempo de indicar que "el cargador está prácticamente lleno y lo extraordinario ya no es sufrir una incidencia, sino llegar al destino y hacerlo con apenas media hora de retraso", ha señalado Moreno.

En esta línea, la viceportavoz ha considerado que "Jaén padece la peor conexión ferroviaria de España y atraviesa el momento más lamentable de su historia ferroviaria reciente". Así, ha agregado que "una cosa es carecer de líneas de alta velocidad y reclamarlas para la ciudad, pero el deterioro ha llegado hasta tal punto que los jiennenses ya ni siquiera pueden centrar sus reivindicaciones en avanzar, porque antes tienen que pedir algo tan básico como que los trenes salgan, circulen con aire acondicionado y lleguen a su destino".

Frente a esta situación, Moreno ha criticado que Millán "no se haya dignado a pronunciar una sola palabra". Ha recalcado que "para posar ante las obras del entorno de la estación o presentar como un gran triunfo del PSOE una integración ferroviaria que todavía está sobre el papel sí encuentra tiempo, para defender a los pasajeros que llegan de madrugada, se quedan encerrados en trenes sin climatización o ven cancelado su viaje después de pasar por tres autobuses, guarda un silencio absoluto".

En este sentido, Moreno ha cuestionado si "se puede ser más hipócrita y servil con unas siglas", y ha recordado al alcalde que "su obligación no es proteger al PSOE ni evitar incomodar al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Óscar Puente, sino defender las necesidades de los jiennenses". Por esta razón, el Grupo Popular le ha exigido que encabece una reclamación institucional ante el Ministerio de Transportes y Renfe para "garantizar un servicio ferroviario digno, fiable y seguro".

"Cada vez que Julio Millán calla ante una avería, el Ministerio recibe el mensaje de que Jaén seguirá soportándolo todo, su obligación es convertir el hartazgo de los viajeros en una exigencia firme ante Renfe y el Gobierno de España, aunque para ello tenga que incomodar a sus compañeros del PSOE", ha concluido Moreno.