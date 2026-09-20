El PP de Jaén exige al alcalde que resuelva el conflicto del transporte público con el apoyo de la plantilla

El portavoz del Grupo municipal del PP de Jaén, Antonio Losa, - PP JAÉN

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha exigido al alcalde, Julio Millán, que se implique en la resolución del conflicto laboral del transporte urbano de la capital.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, los trabajadores y la empresa concesionaria, Alsa, negocian desde hace 8 meses "sin que el alcalde haya intervenido activamente en este tiempo".

En este sentido, el portavoz popular, Antonio Losa, ha interpretado el silencio de Julio Millán como la "evidencia de su falta de respaldo a la plantilla", que ha convocado una huelga de autobuses para la Feria de San Lucas.

Asimismo, Losa ha pedido al regidor socialista que apoye a los trabajadores en lugar de "ponerse de perfil" ante un problema que afecta no sólo a la plantilla sino a los miles de usuarios del servicio, además de solicitarle al regidor "altura de miras políticas" para intentar frenarla. "No podemos dar lugar a que la inacción del alcalde perjudique al conjunto de la ciudadanía jiennense", ha expuesto.

En esta línea, Losa ha invitado al alcalde que interceda en el conflicto sentándose con los representantes de los trabajadores y con la empresa concesionaria al objeto de que sendas partes alcancen un acuerdo esta misma semana. El portavoz ha lamentado que Julio Millán "no apoye explícitamente a los trabajadores", quienes "cuentan además con una sentencia favorable a sus propuestas, con carácter retroactivo desde julio de 2023, dictada por juzgado de lo social, que ordena que ordena el cumplimiento de la mejora de las medidas salariales".

Por otro lado, Losa ha contrapuesto la actitud de Millán a la que tuvo el PP durante su mandato, cuando en octubre de 2023 el Grupo Popular medió para que la concesionaria Alsa "aceptara propuestas planteadas por la plantilla" y el Ayuntamiento "consiguió que la empresa mantuviera el empleo y estableciera medidas salariales". "La consecuencia fue la desconvocatoria de la huelga programada", ha afirmado.

En la hoja de ruta del Consistorio popular se incluía el nuevo contrato de transportes suscrito en noviembre de 2024 con una duración de 10 años y el acuerdo recogía las garantías que planteó el comité de empresa. "Sin embargo, Julio Millán se ha desentendido del cumplimiento, con el consiguiente distanciamiento de una plantilla a la que el Ayuntamiento deja desprotegida", ha indicado.

El portavoz ha precisado que si ahora se reactiva la movilización es porque el alcalde no apoya a una plantilla que, según denuncia el comité de empresa, cobra un 30 por ciento menos que la de otras capitales andaluzas y tiene peores condiciones laborales. De ahí que Antonio Losa exija a Julio Millán que vele por los intereses de trabajadores que ejercen y viven en la capital.

Antonio Losa ha conminado al primer edil a que "se ponga en en lugar de los trabajadores y les respalde en su reivindicaciones salariales y laborales", a la vez que ha exigido que se ponga "en el lugar de los usuarios y resuelva los problemas generados por los constantes retrasos de los autobuses, así como a que negocie con la empresa concesionaria la implantación de nuevas líneas". "En lugar de hacer su trabajo, Julio Millán se limita a echarse fotografías junto a los nuevos autobuses eléctricos o al lado de los alcaldes de municipios como Mengíbar, Torredelcampo y Fuerte del Rey, términos a los que quiere ampliar el servicio de transporte urbano", ha afeado.