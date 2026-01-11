El PP de Jaén exige al alcalde que suprima del presupuesto la inversión de cinco millones para Correos y para protocolo

Archivo - Imagen de archivo del concejal José María Álvarez. - PP - Archivo

JAÉN 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha exigido al alcalde, Julio Millán, que reduzca los gastos superfluos del presupuesto de 2026, entre ellos, expone el concejal José María Álvarez, los 3,7 millones de euros que destinará a la reforma del edificio de Correos, de titularidad estatal, y los 1,5 millones consignados para la partida de protocolo y propaganda.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el dinero presupuestado para estas partidas por el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más "debería de gastarse en la mejora de los barrios", ha precisado el edil del PP, para quien "no es de recibo que el alcalde socialista priorice alquilar la sede de Correos, cuyo arrendamiento es innecesario", en vez de mejorar el estado de las zonas de Jaén, "que requieren más inversiones".

Asimismo, Álvarez ha indicado que la inclusión de estas partidas "es una decisión personal del alcalde que cuenta con la connivencia de su socio de gobierno", y ha cuestionado que Julio Millán justifique ante el Ministerio de Hacienda el mantenimiento de los gastos "con una razón espuria", en concreto, "con la de la supuesta repercusión que el reajuste tendría en la gestión municipal".

Al hilo, el edil popular ha criticado que el regidor socialista argumente en el informe que ha remitido al Ministerio de Hacienda especifique que reducir los gastos supondría "poner en riesgo la prestación de los servicios básicos municipales". En este sentido, Álvarez ha concretado que "debe primar la máxima de hacer más con menos en lugar de gastar sin tasa".

Según la formación, en la etapa de gobierno del PP, durante el mandato de Agustín González, el Consistorio consiguió el mejor dato en 22 años de remanente de Tesorería "sin que esto significara una merma de los servicios que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía". Por esta razón, Álvarez ha reprochado al alcalde su planteamiento.

En suma, Álvarez ha apuntado que subir impuestos es "el camino fácil" en política, el de los ineficaces", y ha afirmado que es el que "siempre escoge Julio Millán". En este sentido, ha propuesto al alcalde "que reduzca gastos, tal y como le exige el propio Ministerio de Hacienda, en vez de esquilmar a los vecinos".