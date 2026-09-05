El PP de Jaén exige al Gobierno que ponga fin al "abandono" ferroviario y exige trenes y conexiones "dignas"

Imagen de miembros del PP de Jaén en la concentración de este sábado en la estación de Linares-Baeza. - PP DE JAÉN

JAÉN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha participado en la concentración de este sábado en la estación de Linares-Baeza para exigir al Gobierno de España que "ponga fin al abandono ferroviario" de la provincia y garantice unas conexiones dignas tanto para los viajeros como para las empresas.

"Jaén necesita un tren digno. No somos más que nadie, pero tampoco menos", ha subrayado la senadora del PP de Jaén, Mariola Aranda, que ha agradecido la presencia de las personas llegadas desde distintos puntos de la provincia y de otros territorios, como Castilla-La Mancha, coincidiendo con "el apagón ferroviario total" que deja a la provincia sin trenes desde este domingo durante al menos un año por las obras de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

En una nota, Aranda ha insistido en que se trata de una "infraestructura esencial" no solo para facilitar la movilidad de los ciudadanos, sino también para el desarrollo económico. En este sentido, ha alertado del "varapalo" que supone para las familias y, especialmente, para las empresas afrontar al menos un año sin conexiones ferroviarias. "Logísticamente supone dificultar y encarecer el envío de mercancías, perjudicando seriamente la competitividad de nuestras empresas y poniendo en riesgo mercados que después pueden ser muy difíciles de recuperar", ha señalado.

La 'popular' ha criticado que "mientras a otros territorios se les da todo, cada vez más inversión y financiación, a Jaén se nos niega lo básico" y ha recordado que el PP ha llevado reiteradamente al Senado y al Congreso la mejora de las conexiones ferroviarias de la provincia y alternativas a este apagón total que han sido ignoradas.

"Obras sí, pero se podrían hacer sin dejar sin servicio de tren a la provincia. Ahora tenemos que hacer transbordo en autobús y tardar aún más, los vecinos de algunos municipios como Mengíbar teniendo que usar tres medios de transporte para un desplazamiento (taxi, autobús y tren). Ya basta de que nos tomen el pelo porque encima estas obras no van a resolver el problema estructural de la provincia, con pocas y malas conexiones con Madrid y Sevilla, sin conexión con Granada y Almería y unos trenes en condiciones lamentables", ha subrayado. Una situación que evidencia "la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez y el desprecio a la provincia de Jaén".

En este sentido, la senadora ha señalado que el baipás de Montoro, "si es que algún día llegamos a verlo", no resuelve las necesidades ferroviarias de la provincia y ha anunciado que vamos a seguir trabajando en el Senado, en el Congreso y en los ayuntamientos" porque, ha insistido, "los jiennenses no somos más, pero tampoco somos menos que nadie", ha concluido.