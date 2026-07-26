PP de Jaén exige informes que avalen la "tala indiscriminada" de cuatro palmeras históricas en plaza de la Constitución

Tala de palmeras en la Plaza de la Constitución de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha exigido al alcalde de Jaén, Julio Millán, y al concejal de Medio Ambiente, José María Cano, que expliquen "de inmediato" los motivos de la tala de cuatro palmeras de la especie Washingtonia situadas en la plaza de la Constitución, ejemplares que "llevaban décadas formando parte de uno de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad".

El concejal popular Antonio Losa ha criticado que las palmeras, con décadas de antigüedad y símbolo de la plaza "han sido cortadas sin información previa a la ciudadanía, sin que se conozcan los informes técnicos que respaldan la decisión y aprovechando que la plaza permanece cerrada por las obras", según ha señalado la formación en una nota.

"PSOE y Jaén Merece Más han actuado con alevosía y nocturnidad, el PSOE ha puesto la motosierra y Jaén Merece Más, la gasolina", ha señalado Losa, quien considera "especialmente grave" que los dos partidos que sostienen al Gobierno municipal "lleven años hablando del cinturón verde, reclamando más árboles y reivindicando nuevas zonas de sombra mientras convierten la histórica plaza de las Palmeras en la plaza de la Tala".

De este modo, el Grupo Popular ha reclamado que el Ayuntamiento haga públicos los informes técnicos que acrediten el estado de los ejemplares y justifiquen por qué se ha optado por eliminarlos en lugar de conservarlos o trasladarlos a otra zona.

En esta línea, Losa ha apostillado que la ciudad cuenta con "numerosos espacios necesitados de arbolado" y ha afirmado que, "si por razones estrictamente técnicas no podían permanecer en la plaza, el Gobierno municipal tenía la obligación de estudiar todas las alternativas posibles para su trasplante".

Asimismo, el concejal ha criticado que una "actuación millonaria" presentada por el Gobierno local como una gran transformación verde haya comenzado con la eliminación de cuatro ejemplares que constituían una de las señas de identidad de la plaza.

"Resulta incomprensible que una de las primeras imágenes de la obra sea la de cuatro palmeras históricas cortadas y troceadas, sin una sola explicación previa y sin que vecinos, colectivos ecologistas o asociaciones hayan podido conocer las razones", ha manifestado.

Así, Losa ha acusado al Ejecutivo de Julio Millán de "trabajar de espaldas a la ciudadanía y gestionar desde los despachos un espacio que pertenece a todos los jiennenses". "Muchas fotografías hablando de plantar árboles y de generar sombra, pero, cuando llega la primera obra de envergadura de Julio Millán, la motosierra entra en escena durante los primeros días", ha añadido.

Frente a esta actuación, el concejal popular ha esgrimido que la política desarrollada durante el mandato de Agustín González, cuando el Área de Medio Ambiente recuperó ejemplares abandonados en el vivero municipal para incorporarlos a la primera fase de la Rambla del Deporte, en la avenida de Granada. Entre ellos se encontraban los magnolios procedentes de la plaza de Santa María, que fueron recuperados y puestos nuevamente en valor.

"Aquella fue una política ambiental basada en recuperar, trasplantar y crear una nueva zona verde de acceso a Jaén. PSOE y Jaén Merece Más, sin embargo, han decidido comenzar la remodelación de la plaza de la Constitución eliminando cuatro palmeras que llevaban más de medio siglo formando parte de su imagen", ha aseverado.

Por último, Losa ha advertido de que el Grupo Popular estudiará la documentación que aporte el Ayuntamiento y exigirá responsabilidades políticas si la tala no responde a criterios técnicos suficientemente acreditados.

"No aceptaremos como justificación que la eliminación de las palmeras obedecía al diseño arquitectónico u ornamental de la plaza, a la distribución del mobiliario urbano o a la ubicación de otras instalaciones. Exigimos una valoración técnico-ambiental que explique por qué era necesario cortar los ejemplares y por qué se descartó su conservación o trasplante", ha señalado.

"Si Julio Millán y José María Cano no presentan una justificación ambiental seria y viable, pediremos la dimisión del concejal de Medio Ambiente por haber permitido esta tala indiscriminada", ha concluido.