PP de Jaén exige medidas urgentes para mejorar la seguridad en los pasos de peatones de acceso a Jaén Plaza. - PP JAÉN

JAÉN 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular (PP) en el Ayuntamiento de Jaén ha reclamado al alcalde, Julio Millán, una intervención inmediata para mejorar la seguridad vial en los pasos de peatones situados en la calle Dra. María Castellano Arroyo, "uno de los principales accesos a Jaén Plaza, ante el elevado riesgo que presentan actualmente para peatones y conductores en plena campaña de Navidad y en las jornadas previas al Día de Reyes".

Según ha informado la agrupación en una nota, el concejal del PP, Antonio Losa, ha advertido de que "estos pasos de cebra no cuentan con una señalización adecuada --ni horizontal, ni vertical--, lo que los convierte en un punto especialmente peligroso, más aún en estas fechas navideñas en las que la afluencia de vehículos y peatones al centro comercial se multiplica, con miles de personas cruzando a diario".

En este sentido, Losa ha subrayado que desde el Grupo Popular se preocupa por la seguridad, ya que "la escasa señalización que mantiene actualmente PSOE y Jaén Merece Más incrementa notablemente el riesgo de atropello".

Por tanto, ha insistido en que "la prevención debe ser una prioridad absoluta y que no se puede esperar a que ocurra un accidente para actuar".

Asimismo, el Grupo Popular ha propuesto el repintado de toda la zona, así como la instalación de resaltos reductores de velocidad, señalización luminosa y elementos reflectantes que "mejoren la visibilidad de los pasos de peatones, especialmente en horario nocturno".

Concretamente, los populares han pedido "instalar placas solares en las señales verticales de ceda al paso --tal y como se realizó bajo el mandato de Agustín González en distintos puntos de la ciudad--".

Por otra parte, el concejal popular ha señalado que "esta actuación ya estaba planteada durante su gestión como continuación de los resaltos que se instalaron en la etapa anterior antes del paso de peatones que conecta la Universidad con Jaén Plaza, frente a la rotonda de acceso. "Una intervención que demostró ser eficaz para mejorar la seguridad", ha asegurado.

Así, Losa ha puntualizado que se destinaron más de 400.000 euros en el repintado de marcas viales a lo largo y ancho de la capital.

En esta línea, el popular ha insistido en que " el alcalde tiene competencias directas en materia de tráfico, señalización y seguridad vial, por lo que no hay excusas para no actuar de manera inmediata en un punto que concentra un elevado tránsito de peatones y vehículos".

Además, ha advertido de que "no intervenir sería una grave irresponsabilidad, ya que existen soluciones técnicas sencillas y eficaces que pueden implantarse de forma rápida".

Por último, Losa ha subrayado que el objetivo no es otro que "evitar una posible desgracia, actuando desde la prevención y garantizando la seguridad de quienes acceden a diario al Centro Comercial Jaén Plaza, una obligación que corresponde exclusivamente al Ayuntamiento".