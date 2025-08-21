El PP de Jaén insta al gobierno local a dejar "la propaganda" y urge a "un plan de refuerzo en la limpieza viaria"

La viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Mónica Moreno. - PP DE JAÉN

JAÉN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al equipo de gobierno que "abandone la propaganda y presente de inmediato un plan de refuerzo en la limpieza viaria".

Así lo ha indicado este jueves en una nota la viceportavoz 'popular', Mónica Moreno, quien ha reclamado "más recursos y planificación" con el objetivo de devolver "a la ciudad la dignidad que merece".

Una demanda que hace después de que el Consistorio informase de una campaña de control de vertidos por parte de los agentes de la Policía Local ante el incremento de vertidos de residuos y enseres fuera de los lugares y horas establecidos, "comportamientos incívicos que suelen aumentar en época estival".

Para la concejala, se trata de "una nueva demostración de que la estrategia del alcalde, Julio Millán, se basa exclusivamente en trasladar la responsabilidad de la limpieza a los vecinos y vecinas de Jaén".

A su juicio, el balance de estos siete meses de gobierno "confirma que ni el bando (publicado en febrero) ni ahora las sanciones sirven para mejorar el estado de las calles, que continúan acumulando suciedad y abandono".

"Hoy no solo se sigue culpando a los ciudadanos del mal estado de la ciudad, sino que además se les amenaza con sanciones de hasta 3.000 euros mientras el Ayuntamiento elude sus competencias", ha dicho en alusión a unas sanciones recogidas en la ordenanza de residuos sólidos urbanos.

La edil ha apuntado, además, que las denuncias sobre la falta de limpieza "se repiten" y "reflejan el abandono generalizado y el deterioro de la imagen de la ciudad".

"El gobierno de PSOE y Jaén Merece Más ha demostrado que no tiene un plan serio ni aporta medios suficientes. Mientras los jiennenses cumplen con sus obligaciones, el Ayuntamiento se limita a usar a sus ciudadanos como chivo expiatorio y ahora, además, como fuente de recaudación", ha añadido.

Por otro lado, la viceportavoz del PP ha hablado "de un trasfondo preocupante" en la relación del gobierno municipal con la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, FCC.

"Aquí hay intereses ocultos. La inacción del equipo de gobierno parece deliberada, potenciando el deterioro del servicio para justificar una futura municipalización, como ya dejó entrever el señor Lechuga", ha afirmado Moreno, no sin defender "la mejora visible en la imagen de Jaén" que se experimentó en la etapa de gobierno que el PP lideró junto a JM+.