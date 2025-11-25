PP Jaén lamenta que PSOE, Vox y JM+ "den la espalda a las mujeres" al no apoyar una moción sobre pulseras antimaltrato

María Segovia durante su intervención en el pleno - PP EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado que su moción presentada para exigir al Gobierno de España explicaciones sobre los fallos en las pulseras telemáticas antimaltrato no haya salido adelante por el voto negativo del PSOE y Vox, y la abstención de Jaén Merece Más.

En su intervención para defender la moción, la edil popular ha señalado que, pese a los 1.500 millones del Pacto de Estado, España está "muy lejos de conseguir los objetivos". Ha advertido de la proliferación de discursos negacionistas entre jóvenes y ha responsabilizado directamente a Vox en este punto.

En relación con los fallos de las pulseras antimaltrato, Segovia ha incidido en que el silencio del Gobierno ha sido "absoluto", mientras que la Fiscalía Europea "ha abierto una investigación por posible fraude" y la memoria de la Fiscalía General del Estado ha revelado la pérdida de datos esenciales en el sistema Cometa.

Ha recalcado que "lo grave no ha sido solo el fallo, sino la falta de explicaciones". Ha lamentado que el PSOE, que gobierna en coalición con Jaén Merece Más no haya apoyado ninguna de las medidas planteadas por el PP como es la creación de una comisión en el Consejo Local de Igualdad para conocer el alcance real de los fallos en Jaén, el apoyo a la campaña de firmas de una víctima jiennense o destinar fondos del Pacto de Estado a la prevención del acceso temprano a la pornografía.

Segovia ha hecho hincapié en que en Jaén "también hay mujeres cuyas pulseras han fallado y maltratadores en la calle por sentencias vinculadas a la ley del solo sí es sí".

La edil ha subrayado la diferencia entre cómo afrontan una crisis el PP y el PSOE. Ha explicado que "el PP ha pedido perdón desde el minuto uno, ha reconocido los errores, ha cesado cargos y ha trabajado con las asociaciones de mujeres" por los fallos en los cribados del cáncer de mama, mientras que "el PSOE no ha pedido perdón por los fallos, solo por el ruido; no ha asumido responsabilidades ni ha ofrecido explicaciones".

Para Segovia, la abstención de Jaén Merece Más evidencia que "no asumen responsabilidad en un asunto que afecta a mujeres jiennenses" y sobre Vox ha manifestado que sus discursos negacionistas "alimentan una desafección peligrosísima" y que reducir esta violencia a un invento ideológico es "profundamente dañino".

Finalmente, Segovia ha defendido que la protección de las mujeres exige "no callarse y defenderlas a todas por igual, gobierne quien gobierne", y ha hecho hincapié en que "cuando se trata de proteger a las mujeres, no valen excusas, ni silencios, ni abstenciones".