PP de Jaén lamenta el "retraso" del proyecto de reforma de la plaza de la Constitución y que no se amplíe a otras zonas

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González. - PP JAÉN - Archivo

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado el "retraso" del proyecto de reforma de la plaza de la Constitución y ha criticado que no se amplíe a más zonas del centro.

Así lo ha indicado en una nota el portavoz 'popular', Agustín González, después de que el equipo de gobierno (PSOE-JM+) haya presentado este miércoles la citada actuación con previsión de iniciar su licitación este mes.

El concejal ha afirmado que el proyecto fue impulsado durante su etapa como alcalde en este mandato, por lo que ha afeado que se haya "retrasado casi un año". Al hilo, ha añadido que en su anterior etapa como regidor, Julio Millán solicitó una subvención para esta intervención "que le fue denegada".

Aun así, según ha dicho, "aseguró a los vecinos y comerciantes de la zona que ejecutaría el proyecto antes de que concluyera el mandato. "Les mintió, como suele", ha apostillado.

González ha señalado que cuando estuvo al frente del Ayuntamiento se incluyó la rehabilitación en la lista de proyectos integrados en los fondos EDIL de financiación europea y, "en lugar de limitarse a intervenir en la plaza de la Constitución, las obras formaban parte de una plan extenso para la modernización integral del centro" de la ciudad.

En concreto, la reforma de la plaza de la Constitución se incluía en un plan global de mejora urbanística. Las obras, que abarcaban la avenida de Madrid, la plaza de la Libertad y el parque de la Concordia, tenían un triple objetivo: rehabilitar el centro, incidir en el concepto de ciudad sostenible y, paralelamente, potenciar su carácter comercial con el centro de ocio en la estación de autobuses.

De este modo, se contemplaba la reforma de la plaza de la Constitución, la peatonalización de la calle Virgen de la Capilla, la modernización de la avenida de Madrid, la rehabilitación integral del parque de la Concordia y la construcción del centro de ocio con espacios para jóvenes, un hotel de cuatro estrellas y más 200 plazas de aparcamiento subterráneo.

De ahí que el portavoz del PP en el Consistorio jiennense haya considerado que el proyecto presentado "adolece de falta ambición al limitar el radio de actuación".