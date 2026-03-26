El PP de Jaén nombra a Elena González coordinadora de campaña para las elecciones del 17 de mayo

Reunión de la Junta Directiva del PP de Jaén. - PP JAÉN

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Jaén ha celebrado este jueves una Junta Directiva provincial para, entre otros asuntos, nombrar al Comité de campaña de cara a las elecciones del 17 de mayo. La secretaria general, Elena González, volverá a ejercer como coordinadora, ya que "sus éxitos la avalan", según ha destacado el presidente provincial, Erik Domínguez.

El dirigente popular ha recordado a los miembros de la Junta Directiva que "vamos a mantener siempre el diálogo, el respeto al adversario, la coherencia, la moderación y la escucha activa". "No cabe duda de que otros estarán en el ruido y la confrontación, pero al PP no nos van a encontrar ahí", ha aclarado.

"Hoy Andalucía lidera en autónomos y en exportaciones a nivel nacional, hoy Andalucía está por encima de la media nacional en crecimiento del empleo y crece en número de empresas por encima de la media nacional", ha destacado.

En este sentido, ha subrayado que "eso es lo que vamos a recordar a los jiennenses durante esta campaña, porque nos jugamos continuar con esta senda de crecimiento y con la estabilidad lograda por el Gobierno de Juanma Moreno".