El PP de Jaén pide abrir oficina para agilizar licencias de obras de comunidades de vecinos afectadas por temporal

Imagen de la reunión con el Colegio de Administradores de Fincas.

JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén pide al alcalde, Julio Millán, la apertura de una oficina técnica para la agilización de la solicitud de licencias de obra de comunidades de vecinos.

Tal y como ha señalado la formación en una nota, la urgencia de su puesta en funcionamiento se deriva de la necesidad de que se lleven a cabo reparaciones "en numerosos edificios de viviendas de la capital afectados por el temporal".

Al hilo, la propuesta de apertura de una oficina técnica de asesoramiento ha sido analizada en la reunión mantenida por el portavoz del Grupo Popular municipal, Agustín González, y la viceportavoz, Mónica Moreno, con el presidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Jaén, José María Maigler Ropa. En ella ha participado también el tesorero, José Antonio Lanzas Molina.

La constitución de la oficina para facilitar a las comunidades de propietarios la solicitud de licencias de obra ha sido una de las diversas medidas analizadas en el encuentro con los administradores de fincas. De la reunión también surge la petición de una declaración responsable extraordinaria para viviendas que tengan que realizar, por ejemplo, reparaciones en las cubiertas y en las fachadas.

Asimismo, González ha propuesto que el Consistorio "apruebe medidas de carácter económico que favorezcan a las comunidades afectadas". En este sentido, el portavoz popular ha informado de que pedirá al equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más la bonificación de las tasas de licencias urbanísticas y del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

En contexto, el encuentro con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Jaén se enmarca en la serie de reuniones que lleva a cabo el Grupo Popular con representantes de sectores afectados por el temporal. El propósito es "recabar información de quienes mejor conocen los perjuicios generados por las inclemencias meteorológicas y aportar propuestas para resolver la situación".