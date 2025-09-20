El PP de Jaén pide al alcalde "voluntad política" y "lealtad institucional" para mejorar el entorno del conservatorio

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido al alcalde, Julio Millán, que el Consistorio "asuma su responsabilidad" y "resuelva las deficiencias que son de competencia municipal" en el entorno del Conservatorio Superior de Música, "que se pondrá en funcionamiento este mes de septiembre tras la importante inversión de casi 11 millones de euros realizada por el Gobierno de Juanma Moreno".

En una nota, los populares han destacado que este nuevo conservatorio se suma a otras actuaciones "de gran calado" impulsadas por la Junta de Andalucía en Jaén, "como el centro de salud de la Alameda, con más de ocho millones de inversión, o el tranvía, que ya se encuentra en fase de pruebas de su recorrido completo".

"Estamos hablando de proyectos que transforman Jaén y que demuestran, con hechos, la apuesta decidida de Juanma Moreno por esta ciudad", han señalado desde el Grupo Popular.

Los populares han señalado que "ya en 2011 el entonces presidente socialista, José Antonio Griñán, anunció el inicio de las obras del conservatorio", pero "la realidad fue que durante más de una década el PSOE gobernó sin avanzar ni un solo paso". "Hoy, de la mano de Juanma Moreno, lo que antes eran falsas promesas es ya un referente educativo y cultural de primer nivel en nuestra ciudad", han señalado.

El concejal Antonio Losa ha subrayado que "Juanma Moreno ha cumplido con Jaén y con la comunidad educativa, y ahora le corresponde a Julio Millán cumplir en lo que es competencia del Ayuntamiento". En este sentido, ha exigido "que se resuelvan las deficiencias en la fachada y los alrededores del Conservatorio, ubicados en el barrio del Bulevar".

Los populares critican que el entorno del conservatorio "presenta alcorques vacíos, árboles en mal estado y una falta evidente de zonas de sombra". "De nada sirve hablar de sostenibilidad o de una supuesta 'revolución verde' si los estudiantes de Jaén inician el curso en un centro rodeado de alcorques vacíos. Lo que hace falta es voluntad política y atención al Bulevar", ha afirmado Losa.

Desde el PP se insiste en que "no se trata de una gran inversión, sino de un gesto de voluntad política y de respeto hacia los estudiantes del Conservatorio y hacia todo el barrio". Losa ha remarcado además que bajo la gestión del PP "se plantaron más de 700 árboles en toda la ciudad, muchos de ellos en el propio Bulevar". "Lo único que pedimos es que se siga esa línea de trabajo y que se complete la reforestación del entorno del Conservatorio", ha dicho.

Asimismo, los populares plantean la necesidad de "ampliar" la línea de autobuses urbanos que conecta con el Bulevar, ya que "la afluencia de estudiantes aumentará de forma notable con el inicio del curso". "Cuando Juanma Moreno cumple, el Ayuntamiento no puede quedarse atrás. Es imprescindible la lealtad institucional: la Junta ha hecho su parte y ahora Julio Millán debe resolver las carencias que son de competencia municipal", ha concluido Antonio Losa.