El PP de Jaén pide garantizar la seguridad y la accesibilidad durante las obras de la plaza de la Constitución

La concejala Elena Araque (d), junto a una persona en silla de ruedas, en el entorno de las obras. - PP DE JAÉN

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha reclamado al equipo de gobierno que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la accesibilidad en el entorno de las obras de la plaza de la Constitución.

Así lo ha indicado este martes en una nota la concejala Elena Araque, quien ha explicado que se ha levantado el pavimento de una amplia zona por la que continúan transitando peatones y en la que todavía no se está interviniendo con maquinaria.

La edil ha precisaado que no cuestionan la actuación prevista en la plaza de la Constitución, sino la planificación de su ejecución y la "falta de sensibilidad" hacia quienes tienen que seguir utilizando diariamente este espacio.

"No es de recibo retirar el embaldosado completo en el mes de julio, cuando está previsto que no se reponga al menos hasta noviembre. Lo que debería ser un trayecto cotidiano por pleno centro de Jaén se está convirtiendo para muchas personas mayores o con movilidad reducida en una auténtica carrera de obstáculos", ha afirmado.

Según ha apuntado, la retirada del embaldosado afecta al entorno comprendido entre la plaza Deán Mazas, Cuatro Torres o Roldán y Marín, "dejando un firme irregular y especialmente complicado para personas mayores, usuarios de sillas de ruedas o ciudadanos con dificultades de movilidad".

"Especialmente sangrante es el caso de la calle Ignacio Figueroa, en el que esta misma mañana se ha registrado un incidente por la caída de una persona de edad avanzada", ha comentado Araque, quien ha añadido que "no es la primera ni será la última".

En este sentido, ha señalado que el estado actual del pavimento "ya ha provocado varios percances y convierte algunos recorridos en prácticamente impracticables para quienes tienen problemas de movilidad", a lo que se suma la dificultad para acceder con normalidad a diferentes establecimientos comerciales de la zona.

Por ello, ha solicitado el gobierno local que rehabilite los itinerarios peatonales para que sean seguros y accesibles, garantice adecuadamente el acceso a los comercios y organice los trabajos por fases, evitando levantar superficies sobre las que no vaya a desarrollarse una intervención inmediata.

La concejala ha recordado que el propio Ayuntamiento presentó la reforma de la plaza de la Constitución como una actuación encaminada a conseguir un espacio más accesible y transitable. "La accesibilidad no puede empezar el día de la inauguración. Tiene que garantizarse también durante los meses que duran las obras", ha dicho.

A su juicio, esta situación vuelve a evidenciar una forma de gobernar "demasiado pendiente de los grandes anuncios y de la fotografía final y muy poco atenta a las consecuencias" que las decisiones municipales tienen durante su ejecución.

"Julio Millán tiene la mirada puesta en 2027 y parece más preocupado por llegar a las elecciones con un buen catálogo de obras terminadas que por cómo tienen que vivir los jiennenses mientras se ejecutan", ha considerado la edil.