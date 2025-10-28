PP de Jaén pide al gobierno local un refuerzo de seguridad y limpieza en puntos "sensibles" por la llegada de temporeros

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido al equipo de gobierno (PSOE-JM+) que "active cuanto antes el plan de refuerzo de seguridad y limpieza en los puntos de más sensibles" con motivo de la llegada de temporeros de la recogida de la aceituna.

"Ya es evidente la presencia de temporeros en la ciudad y consideramos fundamental que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan de actuación como el que impulsamos el año pasado, con refuerzos específicos en seguridad, limpieza y accesos a los centros de atención social", ha dicho este martes en una nota la concejala María Segovia.

Al hilo, ha señalado que que los entornos del parque de la Concordia, la plaza de la Libertad, el acceso a la Casa de Acogida Nuestra Buena Madre, el comedor de San Roque, el Centro de Día de Santa Clara y el propio Centro de Transeúntes "son zonas donde se requiere desde ya una mayor presencia de Policía Local y Nacional, así como un incremento de las labores de limpieza".

El edil Antonio Losa ha añadido que con el PP en la Alcaldía se impulsó "un plan coordinado entre la Policía Local, la Policía Nacional, el Patronato de Asuntos Sociales y la empresa FCC para reforzar la seguridad y la limpieza en todos estos puntos".

Al hilo, ha indicado que el año pasado "se reforzaron las patrullas nocturnas, se establecieron horarios de vigilancia permanente en el centro de transeúntes y se incrementó la limpieza en las zonas más transitadas". "Solo pedimos que copien ese modelo que ya dio resultados y que garantizó la seguridad de los jiennenses, de los trabajadores municipales y la salubridad de nuestra ciudad", ha afirmado.

Ambos concejales han considerado que el gobierno local "llega tarde", si bien "hoy mismo tienen la oportunidad de reaccionar y ofrecer una respuesta eficaz, poniendo en marcha un dispositivo que ya está diseñado y que solo necesita activarse".