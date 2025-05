El PP de Jaén pregunta al alcalde "qué ha conseguido para la ciudad" en su viaje a China

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha preguntado este martes al alcalde, Julio Millán (PSOE), "qué ha conseguido para la ciudad" en su reciente viaje a China.

Así lo ha indicado en una nota el portavoz 'popular', Agustín González, para el que, pasadas ya más de dos semanas desde el regreso del país asiático, "la falta total de explicaciones y resultados hace inevitable pensar que dicha visita oficial habría consistido en poco más que un paseo ideológico financiado por entidades cercanas al régimen comunista de Xi Jinping".

"Si no hay ningún anuncio, si no se ha informado de contactos empresariales ni de acuerdos concretos, es legítimo pensar que este viaje solo habría servido como una operación de imagen al servicio de China, alejada de los intereses reales de los jiennenses", ha considerado.

En su opinión, a diferencia de otros alcaldes como Auxi del Olmo en Linares, "que sí han sabido aprovechar contactos internacionales para atraer inversiones", Millán no ha presentado "ni un solo resultado". Al hilo, ha señalado que "ni ha informado de su agenda, ni ha presentado propuestas concretas, ni ha anunciado inversiones, convenios o contactos empresariales que beneficien a Jaén".

"Los jiennenses podrían haber visto en este viaje una oportunidad para traer algo positivo. Pero si Millán sigue callado, no comparece y no aporta nada concreto, tendremos que concluir que ha abandonado sus funciones para representar al peor socialismo internacional y no a su ciudad, a la que parece que ha vuelto con las manos vacías", ha concluido.