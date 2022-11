El PP de Jaén presenta 21 enmiendas a los PGE por dedicar "solo 69 millones" a la provincia

JAÉN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha presentado 21 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado al considerar que el Gobierno "se lleva de los jiennenses 500 millones y les devuelve 69, algo bastante descompensado, que nada tiene que ver con el color político".

Así lo ha señalado el presidente provincial del PP, Erik Domínguez, quien ha señalado que las enmiendas tienen valor de 65,2 millones de euros y "no son peticiones ilusorias, son necesidades que tiene esta provincia perfectamente asumibles y que se han realizado en base a los conocimientos que los populares tenemos de la provincia".

"Estas enmiendas recogen demandas históricas en la provincia a pesar de que Diputación de Jaén diga que el Gobierno de España no tiene en qué invertir. Unas declaraciones que son una auténtica falta de respeto a los jiennenses, la mayor de todas las que se ha permitido el PSOE de Jaén", ha lamentado.

El senador ha afirmado que en lo que llevamos de año el Gobierno ha recaudado a los jiennenses a través de sus impuestos "470 millones de euros, cuando el año pasado en estas fechas llevaba 416, lo que supondrá que a finales de año rocen los 500 millones". "Esto supone que Sánchez le ha cobrado más impuestos que el año pasado a los jiennenses, y se permite el lujo de reducir la inversión en la provincia", ha asegurado.

Las enmiendas del PP se dividen en cinco grandes bloques: agricultura, fomento, interior, transición ecológica y cultura. En materia de agricultura, "Jaén vive y depende del campo y es necesario mejorar el riego, sobre todo ante la grave sequía que sufrimos". Por eso el PP pide la construcción de las conducciones de la presa de Siles, la ampliación de los riegos del Guadalmena, la recuperación de la presa de la cerrada de La Puerta y la rehabilitación de Casas Viejas en Marmolejo.

En Fomento, el PP pide la construcción de la A-81, la conexión de La Guardia con la A-44, el semienlace de Baeza, la mejora del asfaltado de la N-323 a su paso por Bailén, de la N-432 a su paso por Alcalá la Real y de la A-4 a su paso por Andújar, así como la terminación de la A-32.

Una vez más, el Partido Popular de Jaén ha exigido la construcción de las Comisarías de la Policía Nacional de Jaén y Andújar "pero con un compromiso real, no con la pedrea que año tras año recogen los presupuestos de Sánchez para la redacción del proyecto de las instalaciones de Andújar que nunca llegan a materializarse".

En materia de cultura, "solicitamos la rehabilitación de La Mota y la Iglesia de Santo Domingo de Alcalá la Real, una reivindicación histórica que no sabemos si no es atendida por el hecho de que el alcalde alcalaíno es del PP porque sin embargo nos encontramos que sí se recoge la rehabilitación de San Francisco en Baeza por lo que no entendemos por qué Sánchez ha dejado en un cajón a Alcalá la Real".

En definitiva, ha señalado que son una enmiendas que "vienen a solventar el déficit inversor que reflejan los presupuestos de Sánchez para la provincia de Jaén" y que "está seis veces por debajo de los presupuestos de Juanma Moreno para la provincia", que alcanzan los 390,5 millones, "ejemplo de que para el Gobierno andaluz esta provincia sí es una prioridad mientras que Sánchez la ha dejado en penúltima posición", ha concluido.