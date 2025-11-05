El PP de Jaén reafirma su "compromiso con el movimiento vecinal" para lograr una "ciudad más participativa"

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha reafirmado este miércoles su "compromiso con el movimiento vecinal", fundamental para lograr una "ciudad más participativa, donde la voz de los barrios tenga el peso que merece".

Así lo ha indicado en una nota el portavoz 'popular', Agustín González, tras el encuentro que, junto a otros concejales, ha mantenido con la nueva junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Objetivos Comunes (OCO) para conocer de primera mano sus prioridades y abordar las principales preocupaciones de las asociaciones federadas.

El edil ha felicitado a los nuevos responsables de la entidad y les ha deseado "una etapa fructífera, de diálogo y trabajo conjunto en defensa de los barrios de Jaén", al tiempo que ha destacado la "colaboración constante" del PP.

"Solo con asociaciones vecinales fuertes y activas podremos construir una ciudad más participativa, donde la voz de los barrios tenga el peso que merece", ha manifestado al respecto González.

Por su parte, la concejala Maribel López ha explicado que la reunión ha servido para conocer los objetivos de la nueva junta directiva y recoger las principales inquietudes de las asociaciones, entre las que ha citado la ampliación de la zona azul, la zona de bajas emisiones o la falta de mantenimiento en limpieza y zonas verdes.

En este sentido, ha afirmado que "OCO muestra preocupación por la ausencia de zonas verdes de residentes dentro del nuevo perímetro de la zona azul, así como por el impacto de la futura zona de bajas emisiones en los accesos desde los barrios al centro.

López ha insistido en la necesidad de habilitar aparcamientos disuasorios alrededor de la zona azul para ofrecer alternativas viables a los vecinos, "como se venía haciendo en la etapa del Partido Popular, en la que se habilitaron más de 500 plazas gratuitas" en la ciudad.

Junto a ello, ha señalado la importancia de impulsar procesos participativos reales en los grandes debates de ciudad, como el avance del Plan General de Ordenación Municipal o la posible planta de biogás, "para que los jiennenses puedan pronunciarse con libertad, sin tutelas políticas y en cumplimiento del reglamento de participación".

También ha hablado del "compromiso pendiente" de la concejala de Participación Ciudadana para constituir una mesa de seguimiento sobre limpieza y zonas verdes, "que sigue sin convocarse pese a las numerosas quejas vecinales por la falta de mantenimiento".

En materia de movilidad, el edil del PP Antonio Losa ha añadido que este encuentro también ha servido para analizar "la urgente necesidad de planificar la movilidad de Jaén ante la inminente puesta en marcha del tranvía por parte de la Junta de Andalucía".

Al hilo, ha apuntado que su grupo ha propuesto la elaboración de un nuevo plan de movilidad que contemple la reordenación de las líneas de autobuses urbanos, especialmente en la zona sur y en los barrios periféricos como La Glorieta, San Felipe, El Almendral, Valdeastillas o Cerro Molina.

"Son reivindicaciones históricas que el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más no puede seguir ignorando", ha dicho Losa, no sin recalcar la necesidad de que las asociaciones vecinales sean informadas y escuchadas en el desarrollo de la futura zona de bajas emisiones.