El PP de Jaén reclama al alcalde "responsabilidad, seriedad y lealtad" con el proyecto del colector de Los Puentes

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido al alcalde, Julio Millán (PSOE), "responsabilidad, seriedad y lealtad" con respecto al proyecto del colector de aguas residuales de Los Puentes, "apartando la confrontación política" y centrando esfuerzos en los aspectos técnicos y administrativos que dependen del Consistorio para que sea una realidad cuanto antes.

Así lo ha indicado en una nota tras la reunión que el portavoz, Agustín González, junto a las concejalas Mónica Moreno y Carmen Colmenero, ha mantenido este lunes con representantes vecinales de estas zonas residenciales situadas a las afueras del casco urbano.

En el encuentro han recogido "la inquietud y preocupación" de estas familias ante los "mensajes contradictorios" lanzados por el equipo de gobierno (PSOE-JM) sobre una infraestructura que beneficiará a unas 5.000 viviendas, la mayor parte en situación irregular, y que es fundamental para su regularización.

Desde el PP se ha afeado "la escalada de confrontación política promovida por el alcalde", que han dicho "que no solventarían las deficiencias del proyecto --planteadas por la Junta-- y que buscarían otras posibilidades". Y ello, mientras el cuarto teniente de alcalde Luis García (JM+), "ha reconocido públicamente que la tramitación sigue su cauce normal y que subsanarán las deficiencias".

González ha señalado que la situación refleja "una desavenencia interna". "Esa fractura entre los dos partidos que sostienen el Ayuntamiento no la pueden sufrir los vecinos de Los Puentes, que lo único que reclaman es seguridad y certezas", ha afirmado.

Ha considerado, además, que, "si el alcalde no se ve capaz de liderar su equipo de gobierno ni de coordinarse con la Junta de Andalucía, debería dar un paso al lado". En este punto, ha defendido que su gobierno "sí estaba trabajando de manera coordinada con la Junta y con los vecinos, con un plan perfectamente estructurado que culminó en la firma del protocolo de colaboración y en el inicio de los planes especiales.

Por su parte, la Carmen Colmenro ha recalcado que "los vecinos están cansados de promesas incumplidas y de que lancen reproches mientras el tiempo pasa". Al hilo, ha comentado que "la inseguridad e incertidumbre" ha llevado a la Unión de Gestión Vecinal de Los Puentes a no avanzar en sus planes de urbanización particulares hasta tener garantías firmes del colector.

Una cautela que ha dicho entender y compartir: "No se puede exigir a las familias que gasten dinero en sus tuberías particulares si la obra del colector no está asegurada previamente", ha apostillado, no sin destacar que "la única prioridad deben ser las soluciones técnicas y el cumplimiento de los plazos, no la bronca política".

Así las cosas, Colmenero ha instado a "acometer sin demora las subsanaciones técnicas requeridas en el proyecto y entregarlo revisado lo antes posible" y a retomar "la vía del diálogo" y firmar el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía.

"Dicho convenio es el instrumento legal indispensable para acometer una obra de esta naturaleza y su pronta formalización daría a los vecinos la certeza de que ambas administraciones van de la mano", ha apuntado Colmenero, quien ha añadido que "cada día que pasa sin avances en el colector es un día más de vertidos ilegales, de insalubridad y de inseguridad jurídica para miles de jiennenses".