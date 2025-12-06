PP de Jaén reivindica la Constitución como "dique de contención" frente a Gobierno que "la mercadea y vulnera a diario"

Archivo - La secretaria general del Partido Popular de Jaén, Elena González, en una imagen de archivo - PP - Archivo

JAÉN 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Jaén, Elena González, ha hecho este sábado en el Día de la Constitución un llamamiento a "reivindicar sin complejos" la vigencia de la Carta Magna, a la que ha definido "no solo como el marco de convivencia de todos los españoles y garantía de libertad e igualdad, sino como el último dique de contención" ante "los ataques de un Ejecutivo central que ha decidido convertir la desigualdad en su forma de gobierno".

González ha asegurado que el Partido Popular "es hoy el único partido constitucionalista" frente a "una coalición de Gobierno que, lejos de proteger la ley fundamental, la pisotea y vulnera a diario y se ha aliado con quienes nunca creyeron en ella para desmantelarla por fascículos".

"Hoy celebramos el gran pacto de la reconciliación del 78, del que nos sentimos orgullosos herederos, un recordatorio de todo lo que los españoles somos capaces de construir juntos y que estamos obligados a preservar. Y lo hacemos con la preocupación de tener en la Moncloa a un presidente que ha cambiado los derechos de todos por los privilegios de unos pocos", ha criticado la dirigente 'popular'.

Al respecto, ha lamentado que "la gestión de Pedro Sánchez se haya convertido en una amenaza real" para provincias como Jaén. "Cuando se rompe el principio de igualdad ante la ley y se mercadea con la justicia a cambio de votos, los primeros perjudicados son los territorios leales que, como el nuestro, cumplen las normas y ven cómo el dinero y las inversiones se desvían para pagar chantajes políticos", ha aseverado.

También ha criticado que el Gobierno sea "incapaz" de "cumplir con su obligación constitucional de presentar unos Presupuestos Generales del Estado". "Tenemos un Gobierno en huelga de brazos caídos, que no legisla, que no gestiona y cuya única ocupación es buscar impunidad ante los escándalos de corrupción que cercan al presidente, a su entorno familiar y a su partido", ha señalado.

Frente a ello, ha contrapuesto el modelo de gestión del PP en comunidades como Andalucía con Juanma Moreno, donde "la normalidad institucional, la aprobación de cuentas en tiempo y forma y la limpieza democrática son la norma".

Por último, González ha lanzado un "mensaje de esperanza y firmeza a la ciudadanía jiennense": "Hoy más que nunca, frente a quienes quieren liquidar nuestro marco de convivencia, el PP de Jaén va a defender nuestra Constitución. No vamos a permitir que nadie nos robe la historia de éxito que construimos juntos, ni que traten a los jiennenses como ciudadanos de segunda", ha concluido.