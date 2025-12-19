El PP de Jaén reivindica en Jódar su gestión municipal y confía en revalidar el Gobierno andaluz en 2026

El Partido Popular de Jaén celebra en Jódar la última Junta Directiva provincial de 2025 - PP

JAÉN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha celebrado este viernes en Jódar la última Junta Directiva provincial de 2025, un encuentro en el que el presidente provincial del partido, Erik Domínguez, ha destacado el trabajo del equipo de gobierno local encabezado por Juan Ruiz, al que ha calificado de "inconmensurable".

Según ha informado el partido en una nota, durante su intervención, Domínguez ha puesto como ejemplo de gestión el proyecto de la residencia impulsado en el municipio, que, según ha señalado, ha salido adelante "gracias a la persistencia" del equipo local, permitiendo recuperar una infraestructura que permanecía abandonada y que ahora cuenta con el respaldo del Gobierno andaluz.

En este sentido, ha subrayado que el PP de Jódar representa un modelo de gestión municipal "en un municipio ideológicamente complejo", donde, ha afirmado, el esfuerzo y la gestión han permitido ganar la confianza de la ciudadanía.

El dirigente popular ha manifestado su deseo de volver a obtener esa confianza en las próximas elecciones autonómicas previstas para 2026, con el objetivo de continuar, ha dicho, con la transformación de la provincia de Jaén y de Andalucía.

Asimismo, Domínguez ha señalado que 2025 ha sido un año intenso para el partido y ha avanzado que 2026 será igualmente "cargado de trabajo", al estar marcado, al menos, por la celebración de las elecciones andaluzas. Además, ha expresado su deseo de que se convoquen elecciones generales, al considerar que España necesita un cambio de gobierno que aporte estabilidad y reduzca el clima de polarización política.