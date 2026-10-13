El PP de Jaén reivindica su unidad en San Lucas y augura que la próxima feria será con Feijóo en Moncloa

Archivo - Erick Domínguez en una imagen de archivo - PP JAÉN - Archivo

JAÉN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jaén ha celebrado este martes su tradicional jornada de convivencia en el marco de la Feria de San Lucas de la capital, un encuentro que ha reunido a afiliados y simpatizantes llegados de toda la provincia y que ha servido para "poner de manifiesto la fortaleza, la unidad y la implantación territorial de la organización".

Así lo ha destacado la formación en un comunicado, incidiendo en que el presidente provincial, Erik Domínguez, ha aseverado que "esta será la última Feria de San Lucas con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno; la siguiente será con Alberto Núñez Feijóo, con Isabel Azañón de alcaldesa de Jaén y con la Diputación Provincial gobernada por el PP".

Domínguez ha destacado que esta cita permite "pausar durante un rato para poder hablar tranquilamente con nuestros afiliados y agradecerles todo el trabajo que hacen por mejorar la vida de los jiennenses".

Asimismo, ha destacado la labor que desarrolla el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, encabezado por Antonio Losa, y ha puesto en valor el proyecto que lidera la candidata a la Alcaldía de la capital, Isabel Azañón, junto a su equipo y al comité permanente con Elena González como secretaria general.

Domínguez ha señalado que este encuentro llega en un momento "clave" para España y para la provincia ante la proximidad de las elecciones generales, por lo que "ha reafirmado el compromiso del PP de Jaén de seguir recorriendo cada municipio para escuchar a los ciudadanos y trasladarles su proyecto político", ahonda el comunicado.

El líder popular ha asegurado que el PP afrontará la precampaña y la campaña "sin entrar en el barro ni en la polarización", porque "los jiennenses están hartos de confrontación", y ha defendido que "solo Alberto Núñez Feijóo puede ofrecer a España el cambio, la estabilidad y la igualdad que necesita".