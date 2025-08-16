El PP de Jaén resalta que el conservatorio y el avance del tranvía "desmontan la crítica del alcalde a la Junta"

JAÉN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, afirma que "los hechos tangibles desmontan la argumentación del alcalde, Julio Millán, contra la gestión de la Junta de Andalucía en la capital". La finalización este mismo mes del conservatorio superior de música y el avance de los proyectos para la puesta del funcionamiento del tranvía "revelan lo infundado de las críticas del regidor".

Según ha informado el PP en una nota de prensa, "la cristalización de diversos grandes proyectos en 2025 evidencia la apuesta del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la capital jiennense". En este sentido, Agustín González enumera dos de ellos, que se unen al conservatorio superior de música y al tranvía, en concreto el "magnífico" centro de salud de La Alameda y la nueva sede del Servicio Andaluz de Empleo.

Para el portavoz popular, "el elevado número de proyectos específicos ejecutados por la Junta de Andalucía en la capital anula de raíz la crítica del alcalde, al que acusa de aventar críticas sin fundamento real". "Diga lo que diga y ser ponga como se ponga Julio Millán, lo cierto es que las grandes obras públicas de Jaén llevan la firma de Juanma Moreno y no la de Pedro Sánchez", ha apostillado.

Frente a la eficacia de la gestión de Juanma Moreno el alcalde "en vez de datos opone sectarismo", aclara el portavoz. La ejecución de los proyectos de la Junta de Andalucía "desbaratan la línea argumental de Millán, cuya estrategia tras la moción de censura, dictada desde Ferraz, consiste en convertir al Ayuntamiento en un arma de ataque contra la Administración autonómica".

Agustín González ha pedido "lealtad institucional" al alcalde, "a quien propone que en vez de a la Junta dirija sus críticas al Gobierno central, cuya discriminación a Jaén es evidente". Al respecto, el portavoz del Grupo Popular argumenta que "el presidente, Pedro Sánchez, ha dejado fuera a la capital de la alta velocidad ferroviaria directa y no construye la nueva comisaría de la Policía Nacional, cuya ejecución se prolonga 'sine die' por falta de voluntad y por falta de presupuestos".

Además de exigir la ejecución de proyectos a las administraciones públicas, el alcalde debería "ponerse las pilas" y desarrollar planes propios, expone el portavoz popular, quien denuncia que "la gestión del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más adolece de falta de concreción". Lo que para "el portavoz resulta lógico si se tiene en cuenta que el pacto que les llevó al poder se sustenta en 14 puntos que han devenido en 14 mentiras, ninguno de ellos se ha cumplido".