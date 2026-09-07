El PP de Jaén señala el "brutal impacto" que supone para la ciudadanía el impuesto sobre el tratamiento de la basura

Oficina del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación en Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado este lunes el "brutal impacto" que supone el nuevo impuesto relacionado con el tratamiento de la basura y que, además, se pone al cobro "en el peor momento posible", coincidiendo con septiembre y la vuelta al cole.

Así lo ha indicado en una nota el portavoz 'popular' Antonio Losa, quien ha afirmado que este impuesto planteado desde el Gobierno" se ha aplicado contra los ciudadanos y a sus espaldas".

Algo que, a su juicio, "lo confirma que numerosos contribuyentes se hayan agolpado este lunes ante la oficina del servicio de recaudación de la Diputación --encargada de la gestión de los tributos de la capital, entre otros ayuntamientos-- para expresar sus quejas".

"La masiva afluencia de personas afectadas por la subida ha motivado que las puertas de este departamento se cerrarán con el argumento de que la oficina estaba llena. Los ciudadanos han criticado esta situación y también que no se les atendiera telefónicamente. Buscaban información sobre las razones del sablazo fiscal y les han impedido entrar", ha dicho.

Losa ha apuntado que se trata de "una imposición directa y unilateral" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "fuerza a los ciudadanos a sufragar un tributo que se añade al que hasta ahora se ha pagado por la recogida y tratamiento de residuos".

Tras señalar la "complicidad" con esta medida del alcalde de Jaén, Julio Millán, Losa ha lamentado que es "reincidente" y, durante su primera etapa como regidor, "subió un 14 por ciento" el impuesto de bienes inmuebles y suprimió las bonificaciones.

"El jiennense ya paga por el contenedor, por la retirada de basura, por su transporte y ahora también por la recepción de los residuos en el planta de reciclaje. ¿Y cuál es el resultado?: ninguno. Jaén cada vez está menos limpia", ha dicho.

En este sentido, ha considerado una "tomadura de pelo" un nuevo impuesto que "no tiene reflejo en la mejora de la imagen" de Jaén, que ha situado "en el circuito de las ciudades más sucias de toda España".

Finalmente, el portavoz del PP ha subrayado que llega "en el peor momento posible" para la economía de muchas familias, ya que el inicio del curso académico implica un gasto extra al que ahora se suma esta tasa de basura.

"El incremento es de por sí un escándalo, pero poner al cobro los recibos en septiembre es una falta de sensibilidad política de la Diputación y del alcalde", ha declarado el concejal, quien ha pedido al equipo de gobierno (PSOE y JM+) que se oponga a estos "sablazos fiscales porque generan un perjuicio a las familias y no repercuten en la limpieza" de Jaén.