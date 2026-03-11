El PP de Jaén señala el compromiso de la Junta con el campo, con 33 millones destinados al arreglo de caminos rurales

Archivo - Imagen de archivo de una visita de responsables de la Junta a las obras en un camino rural. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha señalado el compromiso de la Junta de Andalucía con la agricultura y la ganadería y, por ende, con los caminos rurales, a los que ha destinado 33 millones de euros desde 2019.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el parlamentario 'popular' Juan Manuel Marcha, quien ha comparado esta "gran inversión" con los "cero euros que el PSOE invirtió en su última legislatura".

"Los socialistas no financiaron una sola obra de mejora de caminos rurales en Jaén, una auténtica vergüenza, muestra de la desidia, el abandono y la dejadez del PSOE con nuestra tierra, y del gran cambio que trajo Juanma Moreno a Andalucía y a Jaén", ha afirmado.

En este sentido, se ha referido a las obras realizadas en 171 vías agrícolas de 88 municipios jiennenses, financiadas al cien por cien por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

"Por el contrario, las únicas ayudas que dio el PSOE en 2017 las tuvo que resolver y pagar Juanma Moreno cuando asumió el Gobierno andaluz y ya para entonces 30 ayuntamientos tuvieron que renunciar a ella", ha dicho el parlamentario, quien ha aludido a municipios como Belmez de la Moraleda, Begíjar, Higuera de Calatrava, Cabra de Santo Cristo, Santa Elena, Jimena, Lopera, Villardompardo, Castillo de Locubín, Huelma, Villanueva del Arzobispo o Villacarrillo.

Al respecto, ha apuntado que ese modelo obligaba a los municipios a asumir el 40 por ciento de la obra de mejora de los caminos rurales y que se tuvieran que encargar de proyectos y obras. Algo que, según ha añadido, "no es municipalismo" ni estar comprometidos con el mundo rural.

Al hilo, ha situado al PP como "el partido del campo y del olivar", ya que los planes de recuperación, reparación y acondicionamiento de caminos rurales "sí auxilian a los pequeños municipios con un enorme esfuerzo inversor que persigue no dejar solos a agricultores y ganaderos".