El PP de Jaén señala los "gravísimos perjuicios" que una financiación singular para Cataluña supondría para la provincia

JAÉN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha señalado este miércoles los "gravísimos perjuicios" que una financiación singular para Cataluña supondría para la provincia, por lo que ha afeado al PSOE jiennense su "mutismo".

"Basta de silencio cómplice, no se puede mirar para otro lado cuando Andalucía y Jaén van a perder recursos esenciales por este disparate acordado por el Gobierno de España con Cataluña para que Pedro Sánchez aguante unos meses más en La Moncloa a toda costa pese a la corrupción, la falta de apoyos para sacar unos presupuestos y el desgobierno mientras todo a su alrededor se derrumba", ha dicho en una nota la secretaria general, Elena González.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha criticado que "se haya dado un paso más hacia el cupo con la aprobación por parte de la Generatitat de un decreto para dar plena autonomía a su agencia tributaria en materia de personal".

González ha apuntado que Andalucía es una de las regiones más castigadas por este nuevo modelo, que "ahonda en la infrafinanciación" y "detrae cerca de 47.000 millones de euros a once comunidades, debilitando los servicios públicos y las inversiones en provincias como Jaén".

Por ello, ha apelado a la "responsabilidad" de los diputados socialistas andaluces y, en particular, de los jiennenses en el Congreso y les ha señalado que "su compromiso es con los intereses de su tierra, no con las imposiciones de Moncloa".

La secretaria general ha confiado en que "más pronto que tarde", impere "el sentido común por el bien de Jaén" y se opongan a esta "financiación singular", siguiendo a socialistas como José Borrell, Felipe González, Alfonso Guerra, Emiliano García-Page, Eduardo Madina o Javier Lambán.

"Montero parece la candidata de Junts a la presidencia de la Junta de Andalucía, porque los intereses que defiende ahora son los del independentismo catalán en vez de defender a los andaluces", ha dicho González, quien ha censurado también que el Gobierno "se niega a financiar el 50 por ciento" del sistema de Dependencia, "como marca la Ley, mientras sí lo hace con el País Vasco tras pactarlo con el PNV".